Добавь плюс в карму: помоги развернуться!

Пожилой водитель пытается выполнить разворот на одной из узких улочек Неаполя. Постепенно собирается пробка и толпа.

Не слишком умелый водитель малютки Fiat 500 пытается развернуться на узкой улице и застревает поперек. Пока он пробует выполнить маневр, улица заполняется, прибывают другие автомобили, байкеры, религиозное шествие, полицейские, ситуация становится все более абсурдной и сюрреалистичной.

В конце концов толпа начинает хором подсказывать неумехе, как ему следует двигаться, чтобы вырулить в нужном направлении, и, о браво, он делает это!

Казалось бы, видео о том, как один маленький автомобиль может спровоцировать коллапс в городе. Но скорее оно все же о том, что даже в кажущейся неразрешимой ситуации на дороге можно найти повод для общения и веселья. И все в конце концов получится.

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Фото, видео: YouTube