Обновленный Toyota Alphard: маски-шоу и новый силовой агрегат

В рамках предыдущего обновления, которое состоялось в 2015 году, Alphard получил гигантскую фальшрадиаторную решетку, ставшую объектом для подражания со стороны китайских и корейских автопроизводителей. Очередной рестайлинг сделал передок Альфарда еще более выразительным, а в условно спортивной версии огромный «гриль» подчеркивают гипертрофированные вертикальные воздухозаборники в переднем бампере. Зловеще? Безусловно! Toyota Vellfire — это тот же Alphard, но с «двухэтажной» передней оптикой и еще более сложносочиненными задними фонарями. Прочие подробности — в нашей галерее.
- В октябре в России стартовали продажи обновленного среднеразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и новой для нашей страны модели Fortuner — конкурента Mitsubishi Pajero Sport.
- Также в октябре Toyota представила в России новую топ-версию флагманского внедорожника Land Cruiser 200, названную в честь легендарного меча короля Артура — Excalibur.
Фото: Toyota
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