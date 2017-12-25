Обновленный Toyota Alphard: маски-шоу и новый силовой агрегат

Почему двигатель "троит", и что с этим делать? Выражение «движок троит» возникло в эпоху засилья четырехцилиндровых двигателей. «Троит» означало, что один из цилиндров мотора не работает, а за него отдуваются оставшиеся три. Регистратор дешевле 4000 рублей — деньги на ветер? Скажем прямо — наши автомобилисты в массе своей категорически не желают тратить на видеорегистратор больше 3000–4000 рублей. Рассуждают так: «Ну у всех же висят камеры, пусть и у меня будет. Главное — чтобы недорого. Снимает? Да, как-то снимает. Ну и ладно. А все эти ваши функции, Wi-Fi, быстросъемные кронштейны и прочее в региках за 7–10 тысяч рублей и больше — от лукавого». На чем ездят телезвезды — машины «Русских ниндзя» Ведущие и участники программы «Первого канала» про преодоление полосы препятствий выбирают для жизни разные машины: от автобуса до масл-кара. Многие называют BMW. Отчего-то не удивляет. Давайте смотреть галерею, где есть машины мечты, а есть — выбор практичного человека.