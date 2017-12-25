Новый Kia cee’d: первые фотографии

Корейское сетевое издание Motorgraph опубликовало снимки хэтчбека Kia cee’d третьего поколения. Припаркованную на улице новинку увидел случайный прохожий.

Третье поколение Hyundai i30 дебютировало еще осенью прошлого года, а соплатформенный Kia cee’d пока только готовится официально выйти в люди. Пойманный на улице предсерийный cee’d хэтчбек на удивление мало отличается от пятидверки i30. Возможно, в интерьере отличий больше, но снимков салона пока нет.

Официальная премьера нового Сида ожидается в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Уже ясно, что показанный минувшей осенью во Франкфурте концепткар cee’d не имеет с серийной моделью ничего общего и представляет собой более отдаленную перспективу развития семейства компактных моделей Kia.

В России Kia cee’d на порядок популярнее, чем Hyundai i30, и на протяжении последних лет занимает стабильное второе место в С-классе после Шкоды Октавии. Любопытно, что в этом году фирма Hyundai завезла в Россию партию новых «ай-тридцатых» (за первые три квартала текущего года продано 604 экземпляра против 11 464 Сидов и 16 565 Октавий), но от дальнейшей реализации этой модели отказалась. А вот новый Kia cee’d в России точно будет, но о сроках, ценах и комплектациях говорить пока рано.

В феврале 2018 года в России начнутся продажи обновленного среднеразмерного кроссовера Kia Sorento Prime.

Также в первом квартале нового года в нашу страну приедет стильный фастбек Kia Stinger.

Фото: c.motorgraph.com