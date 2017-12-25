Новый Kia cee’d: первые фотографии

Корейское сетевое издание Motorgraph опубликовало снимки хэтчбека Kia cee’d третьего поколения. Припаркованную на улице новинку увидел случайный прохожий.

Kia Cee'd
Kia Cee'd

Kia > Cee'd

Третье поколение Hyundai i30 дебютировало еще осенью прошлого года, а соплатформенный Kia cee’d пока только готовится официально выйти в люди. Пойманный на улице предсерийный cee’d хэтчбек на удивление мало отличается от пятидверки i30. Возможно, в интерьере отличий больше, но снимков салона пока нет.

Официальная премьера нового Сида ожидается в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Уже ясно, что показанный минувшей осенью во Франкфурте концепткар cee’d не имеет с серийной моделью ничего общего и представляет собой более отдаленную перспективу развития семейства компактных моделей Kia.

В России Kia cee’d на порядок популярнее, чем Hyundai i30, и на протяжении последних лет занимает стабильное второе место в С-классе после Шкоды Октавии. Любопытно, что в этом году фирма Hyundai завезла в Россию партию новых «ай-тридцатых» (за первые три квартала текущего года продано 604 экземпляра против 11 464 Сидов и 16 565 Октавий), но от дальнейшей реализации этой модели отказалась. А вот новый Kia cee’d в России точно будет, но о сроках, ценах и комплектациях говорить пока рано.

  • В феврале 2018 года в России начнутся продажи обновленного среднеразмерного кроссовера Kia Sorento Prime.
  • Также в первом квартале нового года в нашу страну приедет стильный фастбек Kia Stinger.

Фото: c.motorgraph.com

Новый Kia cee’d: первые фотографии
Новый Kia cee’d: первые фотографии
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Отзывы о Kia Cee&#39;d (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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