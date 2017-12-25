Двери не открывать, скорость не выше 20 км/ч: новые ограничения для водителей

Минтранс опубликовал проект поправок в ПДД, связанные с организацией в городах «зон успокоенного движения». В частности, пространств, где главными будут пешеходы и велосипедисты.

Уведомление о подготовке этого законопроекта появилось еще в ноябре 2017 года. Сейчас Минтранс опубликовал текст поправок в ПДД, которые касаются поведения участников дорожного движения в «велосипедных зонах». Это новый пункт, который появится в ПДД. В таких зонах велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными средствами.

Водителям в этих зонах можно «открывать двери транспортного средства, только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения». Также водителям запрещается останавливаться на велосипедных и пешеходных дорожках и местах, где они пересекают проезжую часть. Скорость движения транспортных средств в «велосипедной зоне» не должна превышать 20 км/ч.

Преимущество велосипедистов будет заключаться еще и в том, что им позволят двигаться по всей ширине проезжей части, за исключением встречки. Пешеходам же в новых зонах разрешат переходить проезжую часть вне пешеходного перехода.

На разрешающих сигналах светофора появятся силуэты пешехода и/или водителя. Когда загорается зеленый, то двигаться можно именно им. Причем если на сигнале светофора отсутствует силуэт велосипеда, но есть соответствующая информационная табличка, то на проезжей части велосипедисты должны руководствоваться сигналами для транспортных средств, а на тротуаре или велодорожке — для пешеходов.

Кроме того, при пересечении пешеходных переходов велосипедистам разрешат не спешиваться, но двигаться они должны по краю зебры и не создавать помех пешеходам.

Обсуждение поправок продлится до 8 января, а внести изменения в ПДД планируется в марте следующего года.

В Минтрансе говорят, поправки необходимы в связи с развитием «городских пространств» и внедрением «элементов успокоенного движения».

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