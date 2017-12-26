И еще один запрет: нельзя будет парковаться рядом с мусором

Пока это лишь пилотный проект, который внедрили в Липецкой и Астраханской областях, Красноярском и Пермском краях и ряде других областей. Если опыт признают успешным, запрет установят во всех регионах.

Автором инициативы о запрете парковки возле мусорных баков выступила Ассоциация операторов по обращению с отходами «Чистая страна». Там говорят, что припаркованные машины часто создают неудобства не только мусоровозам, которым трудно подъехать к площадке для сбора отходов, но и жителям, которые не могут свободно подойти к мусорным бакам, а вынуждены протискиваться, пачкая одежду.

Освобождение дворового пространства — очередной шаг к формированию удобной и комфортной городской среды, напоминает «Российская газета».

Сейчас парковаться у мусорных баков никто не запрещает. Понятно, что делают это автомобилисты вынужденно, когда свободных мест во дворе уже не остается. Оштрафовать могут лишь в случае, если машины создают препятствие для мусоровоза — по ч. 4 ст. 12.19 КоАП (500 рублей). Но на практике штрафуют за это крайне редко. В Ассоциации подсчитали, что число парковочных мест уменьшится всего на два. А в будущем предлагается ввести такие стандарты контейнерной площадки, чтобы автомобили никак не могли помешать разгрузке контейнеров мусоровозами.

20 декабря Госдума одобрила законопроект «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». В нем много спорных моментов, в частности, это касается парковки во дворах. Некоторые пункты закона можно трактовать таким образом, что это вовсе не исключено.

В Подмосковных Химках внедрили знак «Мама с детьми», пока он неофициальный и должен служить напоминанием автомобилистам, что они должны быть «социально ответственными».

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