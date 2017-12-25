Приподнятый малыш: новая модель Kia из линейки X-Line

Компания Kia подтвердила участие в Московском международном автосалоне 2018 года и раскрыла информацию о том, какой будет новая модель из линейки X-Line для российского рынка.

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

На выставке, которая традиционно пройдет в конце августа, корейская компания представит модели, которые будет выводить на рынок в течение следующего года. Это фастбэк Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, «ряд других новинок» и, наконец, новую версию субкомпактного хэтчбека Kia Picanto X-Line.

Собственно, официальная мировая премьера последней прошла на международном автосалоне во Франкфурте осенью этого года. От «просто» Picanto версия X-Line отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 156 мм) и защитным обвесом из неокрашенного пластика. В бамперах появились серебристые вставки, которые стилизованы под защиту нижней части кузова и моторного отсека.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Интерьер «кроссоверной» версии субкомпакта идентичен богатым вариантам простого Picanto. На европейском рынке версия X-Line представлена исключительно с литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 100 л.с. Но у нас, вероятнее всего, будет представлена с 1,2-литровым атмосферником мощностью 84 л.с. и автоматической коробкой передач.

Дата продаж Kia Picanto X-Line, цены и комплектации для российского рынка пока неизвестны.

Приподнятый малыш: новая модель Kia из линейки X-Line

Фото: Kia

Приподнятый малыш: новая модель Kia из линейки X-Line
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Отзывы о Kia Picanto (2)

Kia 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

https://www.youtube.com/watch?v=PWxur3na624

Недостатки:

https://www.youtube.com/watch?v=PWxur3na624

Комментарий:

https://www.youtube.com/watch?v=PWxur3na624

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