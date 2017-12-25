Приподнятый малыш: новая модель Kia из линейки X-Line

На выставке, которая традиционно пройдет в конце августа, корейская компания представит модели, которые будет выводить на рынок в течение следующего года. Это фастбэк Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, «ряд других новинок» и, наконец, новую версию субкомпактного хэтчбека Kia Picanto X-Line.
Собственно, официальная мировая премьера последней прошла на международном автосалоне во Франкфурте осенью этого года. От «просто» Picanto версия X-Line отличается увеличенным на 15 мм дорожным просветом (до 156 мм) и защитным обвесом из неокрашенного пластика. В бамперах появились серебристые вставки, которые стилизованы под защиту нижней части кузова и моторного отсека.
Интерьер «кроссоверной» версии субкомпакта идентичен богатым вариантам простого Picanto. На европейском рынке версия X-Line представлена исключительно с литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 100 л.с. Но у нас, вероятнее всего, будет представлена с 1,2-литровым атмосферником мощностью 84 л.с. и автоматической коробкой передач.
Дата продаж Kia Picanto X-Line, цены и комплектации для российского рынка пока неизвестны.
- Первой моделью из российской линейки X-Line стал приподнятый хэтчбек Kia Rio X-Line, продажи которого стартовали в ноябре.
- В нашем распоряжении оказались первые фотографии нового поколения Kia cee’d нового поколения без камуфляжа. Модель представят в марте на автосалоне в Женеве.
Фото: Kia
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