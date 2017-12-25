Завтра Москва встанет из-за Кремлевской елки

26 декабря в столице пройдет Общероссийская новогодняя елка. Из-за этого перекроют несколько улиц.

Две недели перед Новым годом дороги Москвы традиционно перегружены из-за приезжих, желающих приобрести в столице подарки и провизию, но завтрашний день, по прогнозам Центра организации дорожного движения (ЦОДД), будет особенно сложным для автомобилистов. Ведомство рекомендует вообще отказаться 26 декабря от личного транспорта в пользу общественного, потому что движение в центре может крепко и надолго встать.

С 8:30 до 15:00 в связи с проведением Общероссийской новогодней елки полиция перекроет улицы Варварка, Москворецкая, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск. Кроме того, в городе в большом количестве пройдут и другие праздничные мероприятия для детей, в связи с чем на дорогах появится много автобусов в сопровождении машин ГИБДД, им будет отдаваться приоритет в движении.

Тяжелую транспортную ситуацию усугубят и нестабильные погодные условия. Сегодня вечером в столице прошел мощный снегопад, а завтра ожидается оттепель до +4 градусов, снег начнет таять, на дороги выйдут сотни единиц снегоуборочной техники. В общем, есть все основания прислушаться к рекомендациям ЦОДД и в город завтра на машине не выезжать.

В новогодние каникулы столичные власти, напротив, зазывают в город гостей на автомобилях: с 31 декабря по 8 января уличная парковка в Москве будет бесплатной.

В этом году новогодние елки с иллюминацией появились в Москве даже на штрафстоянках.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС