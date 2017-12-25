Трагедия в Москве: автобус влетел в подземный переход

Инцидент произошел примерно в три часа дня у станции метро «Славянский бульвар». Погибли 4 человека, 15 получили травмы разной степени тяжести.

По какой причине водитель рейсового ЛиАЗа, принадлежащего Одинцовской транспортной компании, въехал в подземный переход, сейчас неизвестно: по одной из версий (ее озвучил водитель), он перепутал педали газа и тормоза, по другой — на автобусе отказали тормоза, по третьей — автобус подрезала машина, в результате чего он вылетел с дороги.

Версию о том, что это мог быть террористический акт, правоохранительные органы отвергают. Водитель автобуса задержан. Пострадавшим оказывается помощь, на место событий прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В самом автобусе на момент аварии помимо водителя было три человека. В Сети также появилась запись с камеры наружного наблюдения, на которой видно, как автобус съезжает с дороги и направляется в подземный переход.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Видео: YouTube

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