И снова подушки! Nissan отзывает в России более 127 тысяч автомобилей

В Nissan Note (E11) и Tiida (C11), выпущенных с 30 августа 2008 г. по 1 августа 2014 года, могут некорректно сработать подушки безопасности. Всего отзыву подлежат 127 738 автомобилей. Возможное нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 2014 гг., выявила сама компания-производитель подушек — Takata.
«При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора» — говорится в официальном сообщении Росстандарта.
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» приглашает всех владельцев автомобилей Note и Tiida, чьи транспортные средства подпадают под отзыв, приехать в дилерские центры для проведения бесплатного сервисного обслуживания. Для этого достаточно сверить VIN—код своего автомобиля с размещенным на сайте Росстандарта и в случае необходимости записаться на ремонт.
Дилеры и сами будут уведомлять владельцев автомобилей о необходимости заехать в ближайший официальный сервисный центр путем рассылки официальных писем. В ходе сервисной кампании на автомобилях проверят, а при необходимости заменят газогенератор подушки безопасности водителя.
- Из-за некорректного срабатывания подушек на российском рынке в конце ноября был объявлен отзыв пикапов Toyota Hilux, кстати, второй за осень.
- Летом по той же причине отозвали сразу несколько моделей премиального бренда Infiniti. Под сервисную кампанию тогда попало свыше 8 тыс. автомобилей.
Фото: Nissan
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