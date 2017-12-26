Весной начались разговоры, что ГАЗ может возродить бренд Волга, но заслуженное имя прочат не новой легковушке, а легкой коммерческой модели, которая будет компактнее ГАЗелей. Что до больших седанов, то их пока можно не ждать, хотя многие эксперты считают, что новая легковая Волга могла бы иметь успех при условии, что ее потребительские характеристики окажутся на уровне западных аналогов, а дизайн сохранит черты классической модели советского периода. Свое видение такого дизайна и предложил 3D-моделист Сергей Баринов, его работы на тему реинкарнации Волги мы собрали в галерее.
- На этой неделе в Рязани была выставлена на продажу целая коллекция советских классических автомобилей без пробега, среди них есть и ГАЗ-24.
- Фотогалерею редких экспериментальных Волг, подготовленную историческим экспертом «За рулем» Сергеем Канунниковым, можно посмотреть здесь.
- Об опыте владения 24-й Волгой написал увлекательный рассказ другой наш эксперт — Михаил Колодочкин.
Иллюстрации: Сергей Баринов
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