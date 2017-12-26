Новая Волга — такой она могла бы быть

Горьковский автозавод преуспел в выпуске коммерческих автомобилей, но многие поклонники российского автопрома скучают по легковым Волгам. 3D-моделист Сергей Баринов разработал дизайн возможного преемника легендарной 24-й модели.

Весной начались разговоры, что ГАЗ может возродить бренд Волга, но заслуженное имя прочат не новой легковушке, а легкой коммерческой модели, которая будет компактнее ГАЗелей. Что до больших седанов, то их пока можно не ждать, хотя многие эксперты считают, что новая легковая Волга могла бы иметь успех при условии, что ее потребительские характеристики окажутся на уровне западных аналогов, а дизайн сохранит черты классической модели советского периода. Свое видение такого дизайна и предложил 3D-моделист Сергей Баринов, его работы на тему реинкарнации Волги мы собрали в галерее.

Иллюстрации: Сергей Баринов

Новая Волга — такой она могла бы быть
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