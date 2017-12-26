Регистратор дешевле 4000 рублей — деньги на ветер?

Скажем прямо — наши автомобилисты в массе своей категорически не желают тратить на видеорегистратор больше 3000–4000 рублей. Рассуждают так: «Ну у всех же висят камеры, пусть и у меня будет. Главное — чтобы недорого. Снимает? Да, как-то снимает. Ну и ладно. А все эти ваши функции, Wi-Fi, быстросъемные кронштейны и прочее в региках за 7–10 тысяч рублей и больше — от лукавого».