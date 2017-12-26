Жена влезла в долги, чтобы супруг не лишился любимого автомобиля

На транспортное средство наложили арест судебные приставы, и оно вот-вот должно было уйти с молотка.

Судебные приставы Новокузнецка с помощью приложения «Мобильный розыск» выявили у владельца автомобиля Audi задолженность по кредиту на сумму 200 тысяч рублей. Было это еще в июне, на машину был наложен арест, и ее оставили должнику на ответственное хранение. Постепенно сумма задолженности уменьшалась — деньги ежемесячно взыскивались из зарплаты должника, но происходило это слишком медленно, и к декабрю задолженность так и не была погашена. Судебные приставы вместе с представителем торгующей организации забрали автомобиль на спецстоянку для последующей продажи. Тогда не выдержало сердце супруги — она никак не могла допустить, чтобы ее благоверный лишился любимой игрушки, и взяла кредит на сумму долга — 150 тысяч рублей. Таким образом долг был погашен, и мужчина забрал свой автомобиль со спецстоянки, сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Найти должника порой бывает настоящей проблемой. Так, в Перми приставу пришлось пойти на хитрость, чтобы призвать неплательщика по алиментам к ответу. Должник оказался владельцем автомойки и как раз набирал новых сотрудников. Женщина-пристав записалась к нему на собеседование якобы для устройства на работу мойщицей.

А должника из Красноярска судебный пристав просто вызвал как частный клиент . Было установлено, что этот человек занимается частным извозом, найти его телефон также не составило труда.



Фото: Роман Пименов/ТАСС