Трагическое ДТП с автобусом в Москве. Все версии: от теракта до бутылки с водой

Вчерашняя трагедия с автобусом, влетевшим в подземный пешеходный переход в Москве, дала почву для массы версий и домыслов относительно произошедшего. Но ответа, что на самом деле случилось, до сих пор нет.

Накануне в Москве на Кутузовском проспекте, на остановке общественного транспорта вблизи метро «Славянский бульвар» автобус-экспресс 818Э (Sk) внезапно начал движение, выехал на тротуар, а затем буквально свалился в подземный пешеходный переход. В результате аварии погибло 4 человека, 11 получили ранения разной степени тяжести.

Версия 1. Сразу после случившегося некоторые поспешили заявить, что это теракт. Видимо, диванные аналитики вспомнили о трагедиях, которые произошли в некоторых европейских городах, когда грузовики под управлением террористов врезались в толпу пешеходов. Однако в МВД сразу же заявили, что такую версию не рассматривают.

Версия 2. Многие поспешили обвинить коммунальщиков: дескать, на скользкой дороге автобус занесло, и он потерял управление. Однако на опубликованных видео заметно, что автобус перед трагедией стоит на остановке.

Официальных версий на данный момент две: технические неполадки у автобуса и ошибка водителя.

Версия 3. Сразу после аварии водитель дал показания, в которых заявил, что как только снял машину со стояночного тормоза, она начала движение. И как он ни пытался затормозить с помощью педали и ручника, у него ничего не вышло. Так как автобус оснащен автоматической коробкой передач, немудрено, что он не просто поехал вперед, а еще и начал набирать скорость.

Автобус ЛиАЗ-5292.60 был выпущен в 2016 году, а на учет в ГИБДД встал в апреле этого года. ГУП «Мострансавто», которому принадлежит машина — крупнейший перевозчик в Московской области, так что и контроль выходящей на линию техники там соответствующий. И версия о ненадлежащем техническом состоянии машины тоже довольно сомнительная. Это подтверждают и в «Группе ГАЗ», направившей собственных экспертов для анализа технического состояния автобуса. Машины данной модели оснащаются пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. При обрыве первого контура система позволяет затормозить вторым контуром, а второй уровень — это задействование резервной тормозной системы с пружинными энергоаккумуляторами, находящимися во взведенном состоянии за счет предварительно сжатых пружин.

Версия 4. «Причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз. Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении «Группы ГАЗ».

Водитель Виктор Тихонов имеет 20-летний стаж управления пассажирскими автобусами. На смену он вышел трезвым, утром у него не было никакого стресса. Вначале он ссылался на технические неполадки с автобусом, который отказывался останавливаться. Чуть позже во время обстоятельного допроса водитель заявил, что помешать остановить многотонную махину ему могла бутылка воды, которая попала под педаль тормоза. Все произошло настолько быстро, что среагировать и предпринять другие способы экстренной остановки автобуса он не успел.

Сейчас следственные органы молчат и восстанавливают картину произошедшего. Вероятнее всего, первые выводы будут озвучены в конце недели, а окончательные — уже после Нового года. Сегодня состояние здоровья водителя резко ухудшилось, и его перевели в Боткинскую больницу. Поэтому следственные действия с ним пока невозможны.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС