«Трезвый водитель» бросил пассажирку посреди дороги

Совсем невесело закончился корпоратив для жительницы поселка Есауловка Краснодарского края. Возвращаясь с праздника, она повздорила с наемным водителем, из-за чего тот вышел из ее машины посреди заснеженной трассы и наябедничал на женщину в полицию.

Десять дней перед Новым годом — традиционная в России пора корпоративных праздников, работники различных предприятий и организаций поздравляют друг друга и употребляют алкогольные напитки. В связи с этим очень востребованной оказывается услуга «трезвый водитель» — наемник приезжает за клиентом и на его машине везет его с праздника домой. Именно такую услугу в сервисе «Домой со мной» заказала своей сотруднице Татьяне одна красноярская компания.

Водителю авансом были выданы 2000 рублей, маршрут пролегал от улицы Железнодорожников до Есауловки. Примерно на полпути в Березовском районе исполнитель заказа вышел из кроссовера Kia Sportage клиента, сел в другую машину и уехал, а затем сообщил сотрудникам ГИБДД о том, что на дороге находится пьяная женщина за рулем.

Причина, по которой внезапно прервалась поездка, доподлинно неизвестна, стороны конфликта расходятся в показаниях. Региональное сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» запросило комментарий у руководителя сервиса «Домой со мной» Кирилла Черкова, вот что он сообщил:

«Девушка вела себя некорректно — создавала аварийно опасную ситуацию во время езды. Она хваталась за руль, оскорбляла водителя. Девушка была очень пьяна, водитель сделал замечание, попросил успокоиться, чтобы довести ее до конца маршрута, но девушка пренебрегла этим. Водители у нас все стрессоустойчивы, но в данной ситуации побоялся ее везти — было очень скользко на дороге, была метель, самый оптимальный вариант был остановиться. Водитель сел в другую машину, доехал до сотрудников ГИБДД и сообщил о ситуации — для того чтобы девушка сама не предприняла мер доехать до дома. За шесть лет работы это второй случай».

Брошенная посреди дороги Татьяна описывает ситуацию так:

«Он только когда сел в машину, уже был недоволен. Когда ехали, он стал указывать, где в машине гремит, где стучит, и что это надо все починить. Я ему в корректной форме ответила, что мне нужно доехать до дома, а дальше я сама разберусь. Он выбрал не ту дорогу — поехал объездным путем и проехал поворот на Есауловку. Я ему посоветовала развернуться и поехать по той дороге, которая знакома мне. В итоге он останавливается на трассе, говорит, что скоро приедет, и пропадает. Я видела, что он сел в другую машину и уехал. У меня телефон разряжен — я едва успела дозвониться до мужа. И никак я его не оскорбляла и за руль не хваталась — изначально наклонила сиденье и ехала полулежа».

Денег за неоказанную услугу Татьяне не вернули, в сервисе «Домой со мной» комментировать этот аспект отказались.

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