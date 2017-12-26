Инцидент произошел минувшей ночью в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского. Похитители елок надели праздничные костюмы, чтобы скрыть свои лица.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по экономической безопасности и природоохранной прокуратурой проводит рейды на дорогах по выявлению незаконно спиленных деревьев. Случай в Санкт-Петербурге доказывает необходимость таких проверок: злоумышленники спилили молодые елочки в Мичуринском парке и погрузили их в ГАЗель, припаркованную на проспекте Луначарского, напротив дома 82 корпус 1. Для конспирации они надели костюмы собак, ведь 2018-й, как известно, Год собаки, и люди в соответствующих тематических нарядах на улице никого не смущают. Криминальную операцию снял на видео один из жителей многоэтажки.

Определение «криминальная операция» мы употребили не случайно: согласно части 2 статьи 260 УК РФ, за незаконную вырубку лесных насаждений группой лиц положено максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Но для начала полиции необходимо поймать ряженых похитителей елочек.

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Фото: imdb

Видео: YouTube