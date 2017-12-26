У нескольких моделей Audi может плавиться изоляция: срочно в сервис

Российское отделение Audi объявило о добровольной отзывной акции в отношении сразу нескольких моделей автомобилей. Она проводится в рамках глобальной отзывной кампании, под которую подпали более миллиона автомобилей.

Отзыву подлежат Audi A4, A5 и кроссоверы Q5, проданные в нашей стране с 2011 по 2016 годы — эти модели технически идентичны. В сервисы внепланово придется отправиться 1880 владельцам вышеперечисленных автомобилей.

Причиной отзыва стал дефектный дополнительный нагреватель в климатической установке. При перегреве он может оплавиться, а в исключительных случаях дефект способен привести к возгоранию. Дилеры заменят нагревательный элемент и обновят программное обеспечение блока управления климатической установки. Естественно, все работы будут бесплатными.

Российский отзыв Audi — лишь капля в глобальной отзывной кампании. По всему миру из-за данного дефекта компания отзывает около 1,27 млн автомобилей. Из них 875 тыс. было продано в Европе (330 тыс. в Германии), 250 тыс. в Северной Америке и около 45 тыс. в азиатских странах.

Представители компании говорят, что водитель может почувствовать в салоне автомобиля запах горелой пластмассы. Если он есть — нужно немедленно отправиться на сервисную станцию. В Audi считают, что проблема возникла из-за некачественной изоляции, которая не выдерживает высоких тепловых нагрузок.

Накануне Nissan объявил о масштабном отзыве автомобилей в России для замены пиропатронов подушек безопасности.

С другими отзывными кампаниями на российском рынке можно ознакомиться здесь.

Фото: Audi