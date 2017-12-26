Водитель прикинулся пьяным, чтобы попасть на телевидение

Некоторые люди ради славы готовы на многое. Например, американский видеоблогер глумится над машинами и выкладывает свои садистские эксперименты на Ютуб, благодаря чему завоевал миллионы подписчиков. Орловский автомобилист пошел другим путем: чтобы стать знаменитым, он решил поглумиться над сотрудниками ГИБДД и притворился пьяным.
Репортаж про симулянта снял во время совместного рейда с полицией корреспондент программы «Вести-Орел» Иван Суверин, и, как выяснилось, это и было целью фальшивого пьяницы:
«Два года мечтаю, чтобы меня Суверин снял. На Ютубе я есть, а на России-1 — нет, ты представляешь?» — сообщил сотруднику полиции остановленный автомобилист на Логане.
У него были все признаки пьяного вождения: стойкий запах спиртного, сбивчивая речь, неадекватное поведение, но проверка показала, что водитель трезв.
Гаишники называют подобных артистов «обезьянами» — мол, кривляются, отвлекают от ловли настоящих пьяных водителей. Наказание за такое лицедейство российским законодательством не предусмотрено. Видеозапись «представления» опубликовало «Орловское информбюро» (нужный эпизод — на восьмой минуте новостного выпуска).
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Фото: depositphotos.com
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