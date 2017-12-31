Чудом пронесло: лучшие «сэйвы» Нюрбургринга

Северная петля, или Нордшляйфе, гоночной трассы Нюрбургринг доступна для обычных водителей, которые выезжают попробовать себя в «Зеленом аду», одной из самых сложных гоночных трасс в мире.

Естественно, многие совершают на ней ошибки, зачастую заканчивающиеся авариями. Однако канал EMS Nordschleife TV собрал в 10-минутном видео наиболее яркие моменты чудесных спасений, когда после ошибок водителям удавалось избежать столкновений с отбойниками или другими участниками заезда. Если вы вдохновились увиденным и хотите также попробовать свои силы на Нордшляйфе — придется подождать апреля, сейчас трасса закрыта на зимние каникулы и вновь откроется только весной.




Фото, видео: YouTube/EMS Nordschleife TV
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