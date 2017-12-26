Что будет, если заправить машину жидким азотом? Вы удивитесь ответу!

На прошлой неделе популярный американский видеоблогер украинского происхождения заправил старый универсал BMW кока-колой и угробил машину. Для нового садистского эксперимента он вновь выбрал автомобиль баварской марки, «ушатанный» родстер Z3 1998 года выпуска, и решил залить ему в бак 3 литра жидкого азота. Зачем? Такая у видеоблогера «специализация»: раньше он глумился над смартфонами, снял более сотни роликов, заработал почти 6 млн подписчиков для своего канала, после чего его фантазия на тему «как уничтожить мобильник» иссякла, и блогер переключился на автомобили.
В ролике видно, что жидкий азот в отличие от кока-колы не привел к быстрой смерти машины. Через несколько минут после начала поездки стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уползла в холодную зону, а в салоне родстера, по словам автора видео, сильно похолодало. Двигатель при этом продолжал работать и выдержал весь тест-драйв. Спустя шесть часов машина благополучно завелась, но на щитке приборов загорелась лампочка check engine. В целом, автомобиль благополучно выдержал испытание жидким азотом, подвел итог эксперимента видеоблогер. Страшно представить, что он будет лить в топливные баки автомобилей в следующих роликах…
Жидкий азот довольно часто используется в кино, где он подается как эффективный мгновенный охладитель. Впрочем, на экране его свойства сильно преувеличены: за секунды охладить с помощью жидкого азота металлические детали до состояния ломкости невозможно.
- Весной этого года российский фотограф Михаил Крамер снял ремейк боевика «Терминатор 2» на движке игры GTA V и выложил фильм на Youtube, в нем есть в том числе знаменитая сцена охлаждения жидкого Терминатора азотом.
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Фото, видео: YouTube
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