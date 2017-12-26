Что будет, если заправить машину жидким азотом? Вы удивитесь ответу!

Нет, машина не развалилась на куски, как жидкий Терминатор из второй части одноименного фантастического боевика. Проза жизни оказалась гораздо скучнее кино.

На прошлой неделе популярный американский видеоблогер украинского происхождения заправил старый универсал BMW кока-колой и угробил машину. Для нового садистского эксперимента он вновь выбрал автомобиль баварской марки, «ушатанный» родстер Z3 1998 года выпуска, и решил залить ему в бак 3 литра жидкого азота. Зачем? Такая у видеоблогера «специализация»: раньше он глумился над смартфонами, снял более сотни роликов, заработал почти 6 млн подписчиков для своего канала, после чего его фантазия на тему «как уничтожить мобильник» иссякла, и блогер переключился на автомобили.

В ролике видно, что жидкий азот в отличие от кока-колы не привел к быстрой смерти машины. Через несколько минут после начала поездки стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости уползла в холодную зону, а в салоне родстера, по словам автора видео, сильно похолодало. Двигатель при этом продолжал работать и выдержал весь тест-драйв. Спустя шесть часов машина благополучно завелась, но на щитке приборов загорелась лампочка check engine. В целом, автомобиль благополучно выдержал испытание жидким азотом, подвел итог эксперимента видеоблогер. Страшно представить, что он будет лить в топливные баки автомобилей в следующих роликах…

Жидкий азот довольно часто используется в кино, где он подается как эффективный мгновенный охладитель. Впрочем, на экране его свойства сильно преувеличены: за секунды охладить с помощью жидкого азота металлические детали до состояния ломкости невозможно.

Весной этого года российский фотограф Михаил Крамер снял ремейк боевика «Терминатор 2» на движке игры GTA V и выложил фильм на Youtube, в нем есть в том числе знаменитая сцена охлаждения жидкого Терминатора азотом.

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Фото, видео: YouTube