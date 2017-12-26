Почем корейская «ракета»? Kia Stinger оценили для России

Продажи корейского фастбека Kia Stinger стартуют в марте 2018 года.

С сегодняшнего дня Kia Motors Rus начала принимать предварительные заявки на Stinger — первый в истории бренда автомобиль класса «Гран Туризмо». Новинка будет доступна по цене от 1 999 900 рублей.

За эти деньги покупатель получит заднеприводный автомобиль с двигателем 2.0 T-GDI, непосредственным впрыском и турбонаддувом. Мощность силового агрегата была скорректирована с учетом особенностей российского налогообложения. До сотни 5-дверный фастбек разгоняется за 6 секунд. Специально для России была разработана полноприводная версия модели, которую представят одновременно с заднеприводной.

В исполнении GT Kia Stinger оснащается мощным 3,3-литровым турбированным мотором мощностью 370 л. с. и полным приводом. Этот двигатель способен разогнать новый фастбек до 100 км/ч за 4,9 с, что делает его самым быстрым серийным автомобилем за всю историю бренда. Для всех версий предложат 8-ступенчатую коробку передач с режимом ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых лепестков.

Более подробную информацию о комплектациях и ценах обещают сообщить ближе к старту продаж — в феврале 2018 года.

По утверждению нашего автора, Kia Stinger знает и любит быструю езду. И неважно, какой двигатель под капотом — с любым из них он способен ехать быстро.

С безопасностью автомобиля, согласно тестам Euro NCAP, все очень и очень неплохо — он хорошо защищает и от фронтальных, и от боковых ударов, поэтому автомобиль вполне заслуженно получил свои 5 звезд.



Как ведет себя заднеприводный автомобиль на ледяной трассе, читайте в материале нашего автора