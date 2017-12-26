Раритетный Mercedes-Benz распилили и сдали на металлолом за 18 тыс. рублей

В Казани у известного автомобильного коллекционера был похищен раритетный Mercedes-Benz Pullman 1937 года выпуска. Однако шокирует в этой истории не сам факт угона редкого автомобиля, а то, что с ним сделали преступники.

Вахитовский суд Казани сейчас рассматривает дело местного жителя Игоря Кудрявцева, обвиняемого в краже и уничтожении автомобиля, принадлежавшего бизнесмену Камилю Шайдарову.

Он известен своей автоколлекцией, в ней есть весьма редкие экземпляры, например Ford T 1914 года или Lincoln Town Car, на котором он лично катал Михаила Горбачева. Несмотря на ценность раритетов, автомобили он хранил в обычных гаражах.

В конце апреля Камиль Шайдаров услышал громкий шум во дворе Черноярского пассажа, принадлежащего ему. Пробравшись сквозь сугробы, он увидел двоих подростков, с увлечением разбиравших Запорожец. После короткой перепалки Шайдаров предложил выкупить машину за 10 тыс. руб., дабы спасти ее от сдачи в металлолом. Он уже почти полез в кошелек за деньгами, когда один из вандалов заявил: «Мужик, ты опоздал. Мы тут в гараже старинный черный мерс разрезали болгаркой и сдали в металлолом», цитирует слова бизнесмена казанское издание «Бизнес online». В итоге вместо покупки Запорожца Шайдаров договорился о новой встрече наутро, а сам обратился в полицию.

Оперативники задержали подростков, а те быстро сдали того, кто их нанял. Им и оказался житель соседней с пассажем пятиэтажки Игорь Кудрявцев. Следователям удалось даже установить пункт приема металлолома, в который был сдан распиленный на куски в 70–80 см раритетный автомобиль. Правда, вернуть владельцу не удалось даже их: распиленный автомобиль уже отправился в переплавку.

Следователи были удивлены и тому, что Шайдаров хранил такие ценные автомобили в обычных гаражах. Его даже проверяли на детекторе лжи. Но бизнесмен говорит, что у него есть гаражи, которые он не открывал по 40 лет, причем в некоторых по-прежнему стоят автомобили, например Opel P4, который он купил еще будучи студентом.

Выяснилось, что Кудрявцев в марте взломал гараж, навесил на него свой замок, а подросткам сказал, что Mercedes-Benz 290 Pullman принадлежит ему. Причем к тому моменту у машины уже не было крыши. Сам Шайдаров последний раз навещал свой Mercedes-Benz в январе этого года.

Следователи выяснили, что за раритетный автомобиль, который был превращен в металлолом, Кудрявцев выручил 18 тыс. руб. Сам он во время следствия отрицал все обвинения. Даже во время очной ставки с подростками, которые из соучастников превратились в свидетелей, так как ничего не знали о том, что машина была украдена.

Сам Шайдаров считает, что ему мстят: гаражи были пристроены к пассажу, который считается памятником архитектуры, и их должны были снести по решению суда. Озлобленные владельцы, в числе которых был и Кудрявцев, именно Шайдарова считают виновником лишения их собственности.

Сейчас суд занят установлением стоимости автомобиля. Независимые эксперты оценили его (с учетом неисправностей) в 1,3–1,8 млн руб. Шайдаров говорит, что после реставрации, в которую он планировал вложить 200 тыс. евро, он планировал выручить за машину от 1,5 до 2,5 млн евро. По его словам, именно столько стоит машина на зарубежных аукционах. Сейчас суд ждет оценки назначенной судебной экспертизы, которую проводит одна из местных компаний.

Впрочем, в 2013 году с лондонского аукциона RM Sotheby’s аналогичный автомобиль в идеальном состоянии 1933 года выпуска (именно он на фото) ушел всего за 28 тыс. фунтов стерлингов (около 2,1 млн руб.).

Недавно на аукцион был выставлен парадный лимузин Адольфа Гитлера. Его стоимость неизвестна, так как торги проходят в закрытом виде.

Фото: RM Sotheby’s