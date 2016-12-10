В России отзывают подтекающие Peugeot 3008

В ноябре из-за двух обнаруженных дефектов в России отзывали компактные кроссоверы Peugeot 4008, а теперь на сервис предстоит отправиться 261 паркетнику Peugeot 3008, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:
«Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению».
Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев проверят состояние топливных трубок кроссоверов и в случае необходимости установят на них дополнительную защитную оплетку либо вовсе заменят.
- В первом квартале следующего года на российский рынок выйдет удлиненная 7-местная версия кроссовера 3008 под названием 5008.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Peugeot
Читать комментарии