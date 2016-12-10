В России отзывают подтекающие Peugeot 3008

Фирма Peugeot объявила об отзыве с нашего рынка компактных кроссоверов 3008, реализованных через официальную дилерскую сеть в период с октября 2016 года по август 2017 года. На машинах необходимо проверить топливные трубки.

Peugeot 3008
Peugeot 3008

Peugeot > 3008

В ноябре из-за двух обнаруженных дефектов в России отзывали компактные кроссоверы Peugeot 4008, а теперь на сервис предстоит отправиться 261 паркетнику Peugeot 3008, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание проблемы:

«Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению».

Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев проверят состояние топливных трубок кроссоверов и в случае необходимости установят на них дополнительную защитную оплетку либо вовсе заменят.

Фото: Peugeot

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Отзывы о Peugeot 3008 (1)

Peugeot 2010 / срок владения более 5 лет

Недостатки:

Машину лишили полезной и удобной "изюминки"  — заднего откидного борта

Комментарий:

Машину лишили полезной и удобной "изюминки"  — заднего откидного борта

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