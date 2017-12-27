ОСАГО: Верховный суд лишил надежд на быстрое получение денег

На своем последнем пленуме Верховный суд фактически лишил работы недобросовестных автоюристов, которые выкупали у пострадавшей стороны права требований у страховой компании, а затем отсуживали у страховщиков крупные суммы.

Права потерпевшего на выплаты по ОСАГО третьей стороне передаваться не могут, это касается только штрафов и компенсации морального вреда, решил Верховный суд. При этом штрафы и компенсация морального вреда по-прежнему могут передаваться по договору уступки права требования.

В Верховном суде говорят о том, что справедливым будет получение потерпевшим всей суммы, а затем уже он вправе выделить часть денег своему представителю. «Нужно, чтобы потерпевший сам мог распорядиться этими средствами. Зачастую все складывается по-другому: представители предлагают конкретную сумму, а все остальное забирают себе», — цитирует «Интерфакс» судью ВС РФ Виктора Момотова.

Таким образом, Верховный суд фактически лишил работы недобросовестных (криминальных, как их называют автостраховщики) автоюристов, которые выкупают у пострадавшего права требования, а затем судятся со страховой компанией, нередко прибегая к мошенническим схемам. В итоге страховщики несут крупные убытки.

При этом новые разъяснения не касаются обычных представителей в суде, с которыми потерпевшая сторона может заключить договор. Однако и честным автоюристам теперь придется доказывать клиентам стоимость своих услуг. «Посреднику нужно будет объяснить, почему, выиграв в суде 200 000 руб., он отдает потерпевшему 50 000 руб., а себе оставляет 150 000 руб. Крайне сложно будет доказать, что его услуги стоят так дорого», — заявил газете «Ведомости» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Уфимцев.

По вопросам ОСАГО пленум за последние две недели собирался дважды: 21 декабря на первом обсуждении проекта постановления Верховного суда возникла масса споров, и он был отправлен на доработку. Отредактированный вариант обсуждался вчера, и из него буквально в последний момент исчезла еще одна норма, защищавшая интересы страховщиков.

Из итогового проекта исчезло «правило одного подразделения»: пострадавший должен вести все общение со страховой компанией в том офисе, в который подавал заявление о страховом случае. Страховщики говорят, что недобросовестные автоюристы дробят свои претензии, подавая заявления в разные территориальные подразделения страховой компании и из-за этого страховщик не укладывается в отведенные законом сроки (10 дней на рассмотрение и 20 дней на выплаты). Но представители Минюста говорят о том, что это сугубо проблема страховых компаний и организации коммуникаций между их офисами. В качестве примера представитель ведомства привел случай с ДТП, которое случилось не в том регионе, где живет хозяин машины. Если бы «правило одного подразделения» работало, то ему бы пришлось ехать туда еще раз, чтобы добавить к заявлению о возмещении все необходимые дополнительные документы.

Столь долгое и жаркое обсуждение постановления пленума ВС по ОСАГО связано с тем, что высшая судебная инстанция буквально завалена исковыми заявлениями из-за споров по ОСАГО. Только в первом полугодии их в ВС РФ поступило 210 391, это сопоставимо с количеством исков по невыплате зарплаты и уступает лишь делам из-за долгов по коммунальным платежам.

Фото: Георгий Андреев/ИТАР-ТАСС