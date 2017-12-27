Такси в 2017-м: куда мы ездили и какую музыку слушали. Исследования автоперевозчиков

Сервисы заказа такси собрали статистику о самых продолжительных в минувшем году поездках на таксомоторах и о том, какие музыкальные композиции чаще всего слушают их водители, а соответственно и пассажиры, во время поездок. Результаты получились довольно любопытными.

Оговоримся сразу — разумеется, чаще всего люди ездят на короткие расстояния в рамках одного города и района. Здесь же речь об особенных поездках — между городами и странами. По данным сервиса «Максим», самая продолжительная поездка в этом году была из города Изобильного Ставропольского края в Екатеринбург Свердловской области (до Мусульманского кладбища) и составила более 2300 километров. На втором месте по продолжительности поездок на такси — из города Байкальска до Новосибирска. Расстояние составило 1960 км. Поездка из Каменска-Уральского в Москву оказалась на третьем месте. Семья вместе с кошкой преодолела расстояние в 1898 км! Утверждают, что кошка перенесла дорогу спокойно, вероятно, уже привыкла к таким путешествиям.

В топ-5 самых продолжительных также вошли поездки из Петрозаводска на железнодорожный вокзал Самары, из детской зубной больницы в Ярославле до черноморского курорта — города Геленджик. Протяженность обоих маршрутов составила более 1700 км.

Бывает, такси заказывают и для поездок в близлежащие страны. Так, дама оплатила деловую поездку из Балаково Саратовской области в Белоруссию. До места водитель и пассажирка добрались за сутки, решение дел потребовало один день, а после такси отправилось обратно. Расстояние путешествия лишь в одну сторону — более 1600 км. Более 1500 км проехали на такси представители золотодобывающей компании из Красноярска в Казахстан. Причем по пути они еще и заехали в ряд городов по «рабочим вопросам».

Но рекорд 2016-го в этом году все же побить не удалось — тогда семья из трех человек проехала через всю страну из города Изобильного (Ставропольский край) до города Уссурийска (Приморский край). Длина маршрута составила 9200 км!

Почему люди заказывают столь длительные и отнюдь не дешевые поездки в места, куда проще и дешевле было бы добраться на поезде или самолете? Причины бывают разные — потеряли или сдали на переоформление паспорт, без которого билет не купить, а ехать нужно срочно; боятся летать на самолете или ездить на поездах или же предпочитают свободу передвижения с возможностью остановиться и отдохнуть в любой момент.

Ну и, конечно же, какая поездка без музыки? Сервис такси «Везет» опросил своих водителей в 120 городах России, какие песни они чаще всего слушали в уходящем 2017 году. Получился список песен, под которые ездили пассажиры.

Самые популярные у водителей такси музыкальные композиции, звучавшие в 2017-м:

Despacito от пуэрториканских музыкантов Luis Fonsi и Daddy Yankee

«Тает лед» группы «Грибы»

« Вите надо выйти » — ESTRADARADA

Вите надо выйти Thunder — группы Imagine Dragons

группы «Пора возвращаться домой» — Би-2 и Oxxxymiron

«Пора возвращаться домой» — Би-2 и Oxxxymiron «Вояж» — группа «Ленинград»

«Вояж» — группа «Ленинград» «Имя 505» — группа «Время и стекло».

Часто то, что звучало утром в такси, потом напеваешь весь день, напоминают представители автоперевозчика. Музыка может как радовать, когда она синхронна настроению и вкусу пассажира, так и раздражать. Поэтому во многих солидных компаниях водителям рекомендуют сначала интересоваться, какую музыку или радиостанцию предпочитает клиент, чтобы поездка вышла максимально комфортной.

Ранее таксисты рассказали, что чаще всего забывали в салоне их клиенты. Понятно, что на первом месте телефоны и планшеты, но есть и другие, порой очень забавные «потери».

Составлен также рейтинг марок и моделей автомобилей, на которых предпочитают работать автоперевозчики. Например, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах лидирует Renault Logan.



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