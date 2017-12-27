Сначала бензин, теперь елки: иркутская модель протестует чем может

Сибирячка Лиана Клевцова своим прекрасным телом привлекает внимание к актуальным социальным вопросам. Она уже обнажалась в знак протеста против высоких цен на бензин, системы «Платон» и повышения тарифов за проезд в общественном транспорте, а теперь решилась вступиться за елочки.

Вряд ли призыв сибирской красавицы подействует на ряженых в собак воришек, что спилили на днях елочки в Мичуринском парке Санкт-Петербурга и увезли на ГАЗели, но на добропорядочных граждан призыв Лианы может произвести впечатление, цитируем обращение с ее странички в социальной сети ВКонтакте:

«Для того, что бы создать новогоднее настроение не обязательно рубить деревья. Лучше нарядить живую ель. А для дома рынок заполнен искусственными красавицами на любой вкус и кошелек. Наш регион и так ежегодно страдает от лесных пожаров, теряя тысячи гектаров драгоценных деревьев, которые являются „легкими“ планеты. Поэтому мы на собственном примере решили показать как красиво и ярко можно встретить новогодние праздники, сохранив деревья живыми.

Всех с наступающим Новым Годом, Друзья».

Позировать обнаженной Лиане далеко не впервой. В марте 2015 года она снялась в чем мать родила на автозаправке с лозунгом «Цены на бензин разденут догола». В апреле того же года Лиана прокатилась голой в маршрутке в знак поддержки пассажиров, оказавшихся в заложниках у жадных перевозчиков, желающих увеличить тариф за проезд. Но наибольшую известность получила ее акция в декабре 2015 года накануне запуска системы «Платон» — юная модель разделась, чтобы поддержать дальнобойщиков.

На прошлой неделе ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по экономической безопасности и природоохранной прокуратурой начала проводить рейды на дорогах по выявлению незаконно спиленных елок.

Фото: Александра Тимофеева