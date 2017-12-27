Да что же это такое! Ниссаны опять отзывают из-за подушек!

Сразу семь моделей затронул очередной объявленный фирмой Nissan отзыв. На машинах необходимо заменить дефектные эйрбэги Takata.

Всего два дня назад Nissan объявил об отзыве в России 127 738 автомобилей моделей Note и Tiida из-за бракованных инфляторов подушек безопасности, и вот очередная крупная сервисная кампания на ту же тему.

На сей раз отзыву подлежат 106 340 машин моделей Almera, NP300 Pickup, Teana, Terrano II, Tino, Patrol и X-Trall, произведенных в период с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Поскольку отзыв затрагивает довольно старые автомобили, то дилеры не всегда могут найти их актуальных хозяев, поэтому автовладельцам имеет смысл самим проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. И если VIN-номер транспортного средства есть в списке — самим обратиться к ближайшему дилеру для замены подушек безопасности.

Дефектные, срабатывающие с избыточной силой подушки безопасности убили уже по меньшей мере 20 человек, и чем старее машина, тем выше риск того, что эйрбэг Takata в ней раскроется некорректно и, вместо того чтобы спасти, может погубить находящихся в салоне людей летящими со скоростью пули осколками инфлятора.

В начале декабря Nissan призывал на сервис в России для замены дефектных подушек безопасности Takata 10 226 маленьких однообъемников Note.

Летом этого года смертельно опасные эйрбэги меняли на премиальных кроссоверах Infiniti FX35/FX45 и седанах М35/М45 общим числом 8270 штук.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Nissan