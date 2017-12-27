Да что же это такое! Ниссаны опять отзывают из-за подушек!

Сразу семь моделей затронул очередной объявленный фирмой Nissan отзыв. На машинах необходимо заменить дефектные эйрбэги Takata.

Nissan NP 300 Pick up
Nissan NP 300 Pick up

Nissan > NP 300 Pick up

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Nissan > Terrano

Nissan Teana
Nissan Teana

Nissan > Teana

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Nissan Almera
Nissan Almera

Nissan > Almera

Всего два дня назад Nissan объявил об отзыве в России 127 738 автомобилей моделей Note и Tiida из-за бракованных инфляторов подушек безопасности, и вот очередная крупная сервисная кампания на ту же тему.

На сей раз отзыву подлежат 106 340 машин моделей Almera, NP300 Pickup, Teana, Terrano II, Tino, Patrol и X-Trall, произведенных в период с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Поскольку отзыв затрагивает довольно старые автомобили, то дилеры не всегда могут найти их актуальных хозяев, поэтому автовладельцам имеет смысл самим проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. И если VIN-номер транспортного средства есть в списке — самим обратиться к ближайшему дилеру для замены подушек безопасности.

Дефектные, срабатывающие с избыточной силой подушки безопасности убили уже по меньшей мере 20 человек, и чем старее машина, тем выше риск того, что эйрбэг Takata в ней раскроется некорректно и, вместо того чтобы спасти, может погубить находящихся в салоне людей летящими со скоростью пули осколками инфлятора.

Фото: Nissan

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