Школьные автобусы получат мигалки

Согласно постановлению правительства, корректируются правила перевозки детей. Кроме мигалок уточняются требования к водителям, задействованным в таких перевозках.

Как говорится в постановлении, все нововведения направлены на то, чтобы снизить риск ДТП при перевозке детей организованными группами.

Во-первых, уточняется само понятие «организованная перевозка группы детей» . Это:

«…перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей».

Во-вторых, появляется новое требование о включении на крыше проблескового маячка желтого или оранжевого цвета при движении автобуса. Водитель пассажирского транспортного средства, задействованного в перевозке детей, должен иметь не менее года стажа работы в качестве водителя автобуса категории D. Если детей перевозят по одному и тому же маршруту несколько раз подряд, разрешается подавать уведомление о многократных поездках.



В документе также оговаривается, что при перевозке необходимо иметь списки детей, назначенных сопровождающих, а также сотрудника туроператора или турагентства, осуществляющих экскурсионное обслуживание с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого участника и номера контактного телефона; в случае с детьми — номер родителей или законных представителей.

В МВД предложили создать реестр автобусных перевозчиков, чьи транспортные средства регулярно попадают в аварии.

После июльской серии трагических ДТП с участием автобусов Госавтоинспекция начала массовую проверку пассажирских перевозок. Только за месяц было выявлено 227 нетрезвых водителей пассажирских транспортных средств.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС