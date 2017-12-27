Бойня водителей за левый ряд попала на видео

Инцидент запечатлела городская камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, как на пересечении улиц 78-й Добровольческой Бригады и Молокова водитель автомобиля Hyundai Solaris пытается перед светофором перестроиться в левый ряд, но водитель японской праворульной иномарки не дает ему этого сделать. Между водителями разгорелась перепалка, которая переросла в отчаянную драку. Разъяренных автомобилистов пытались разнять очевидцы конфликта, но не слишком успешно. В итоге, выместив агрессию, водитель Соляриса сел в свою машину, выехал на встречку и покинул место происшествия.
- С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.
Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
Читать комментарии (3)