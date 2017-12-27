Бойня водителей за левый ряд попала на видео

Жесткий конфликт между водителями произошел сегодня в Красноярске на улице 78-й Добровольческой Бригады. Один автомобилист хотел перестроиться, второй отказался его пропустить.

Инцидент запечатлела городская камера наружного видеонаблюдения. На записи видно, как на пересечении улиц 78-й Добровольческой Бригады и Молокова водитель автомобиля Hyundai Solaris пытается перед светофором перестроиться в левый ряд, но водитель японской праворульной иномарки не дает ему этого сделать. Между водителями разгорелась перепалка, которая переросла в отчаянную драку. Разъяренных автомобилистов пытались разнять очевидцы конфликта, но не слишком успешно. В итоге, выместив агрессию, водитель Соляриса сел в свою машину, выехал на встречку и покинул место происшествия.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube

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