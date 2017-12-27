На Шевроле Ниву увеличат гарантию, а заодно и цены!

Случится это 1 января 2018 года. Предыдущее повышение было совсем недавно — в начале декабря.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

В 2018 году гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается с 35 000 до 50 000 км. По времени изменений нет — это будут все те же 2 года и уже 50 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.

Что касается цен, то они подросли сразу на 10 тысяч рублей.

И с 1 января составят:

  • на комплектацию L — 608 000 рублей
  • LC — 651 000 рублей
  • GL — 691 000 рублей
  • LE — 695 000 рублей
  • LE «Камуфляж» — 705 000 рублей
  • GLC — 740 500 рублей
  • LE+ — 753 500 рублей
  • LE+ «Камуфляж» — 763 500 рублей
  • GLC Special Edition, SE — 770 900 рублей.

Предыдущее подорожание состоялось не далее как 4 декабря, тогда все версии прибавили по 5 тысяч рублей.

До этого в ноябре Chevrolet Niva подорожали на 5–6 тысяч рублей.

В сентябре была выпущена ограниченная серия автомобилей Chevrolet Niva уникального бронзового цвета с накладками на рамках дверей и рядом изменений в оформлении салона. Оценили такой автомобиль в 749 900 рублей.

Фото: GM-АВТОВАЗ

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Отзывы о Chevrolet Niva (11)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, комфорт соответствующий, проходимость

Недостатки:

Расход топлива, динамика двигателя

Комментарий:

Владею Нивами более 10 лет, сначала 4х4, потом шевроле нива в комплектации "АТАКА", 2007 г.в. главное, чем мне нравилась трехдверка, её раскачивало на полевых дорогах, более вертлявая, динамичная была карбюраторная, с отлично отрепетированным карбюратором-красота! Первое, что бросилось...

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