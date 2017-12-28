Новогодняя милота: олени клянчат шоколадки на АЗС

Этот магазинчик при АЗС располагается в пригороде Форт-Коллинза (штат Колорадо, США). Увидеть здесь диких животных отнюдь не редкость, но продавщица заправки была поражена тем, насколько близко они могут подобраться к человеку.

Лори Джонс работает в магазинчике при автозаправке Horsetooth, Gas и RV Park около года и знает почти всех, кто тут бывает: место здесь не слишком густонаселенное. Как же она была удивлена несколько недель назад, когда увидела нового посетителя! Это была олениха, которую Лори замечала около магазина и раньше, но в этот день у животного были другие планы.

Продавщица попыталась выставить непрошеную гостью, однако та даже не отреагировала, а деловито направилась к стойке с очками, затем стала рассматривать мороженое и чипсы, сообщает CBS Denver.

Несмотря на политику магазина, запрещающую кормление оленей, Лори Джонс сделала единственное, что могла придумать: с помощью шоколадки выманила гостью на улицу, потому что «вы ведь не можете им позволить бегать по вашему магазину».

Потом она вернулась в магазин в хорошем настроении и с несколькими фотографиями, доказывающими, что олениха побывала у нее в гостях, и продолжила заниматься своими делами, склонившись над прилавком.

Когда она подняла голову, то увидела, что новая «покупательница» снова проникла в магазин, а сзади топчутся ее детеныши. Продавщице опять пришлось прибегнуть к шоколадке, чтобы выманить непрошеных гостей на улицу и закрыть дверь.

После этого оленье семейство зачастило в гости, и Лори уже была не рада, что прикормила их, слишком быстро они к этому привыкли. «Вы никогда не должны кормить оленей, потому что они всякий раз будут возвращаться», — вздыхает Джонс.

По правилам штата прикорм диких животных вообще незаконен, потому что они быстро становятся зависимыми от людей, а между тем им вредно есть человеческую пищу, они должны сами добывать себе пропитание в дикой природе. Пренебрегая этим правилом, можно нарушить баланс между дикой природой и цивилизацией. Кроме того, это еще и опасно, так как олени могут быть переносчиками заболеваний, таких как болезнь Лайма, бруцеллез и туберкулез. По правилам, после таких визитов в помещении требуется провести дезинфекцию.

Олени могут быть очень назойливыми, поэтому, вероятно, потребуется обратиться к специалисту, который поможет мягко избавиться от этих посещений, не нанеся животным вреда.

И все же Лори Джонс счастлива, что ее фотографии в соцсетях вызвали у людей столько улыбок. «Это был совершенно необыкновенный день», — считает она.

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У этой американской рыси выдался непростой денек — она проехала более 80 километров, застряв в бампере Тойоты Приус. Хотя можно сказать, что ей крупно повезло, ведь она осталась жива и отделалась лишь небольшими ссадинами!

Фото: CBS Denver