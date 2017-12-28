Англичане жалуются: русские дипломаты не хотят платить за въезд в Лондон

Департамент транспорта Лондона опубликовал списки посольств стран, которые получили больше всего штрафов за неоплату въезда в центр города. Россия — в первой пятерке.

Все автомобили, которые въезжают в центральную часть столицы Великобритании с семи утра до шести вечера, должны платить 11,5 фунтов стерлингов (около 890 руб.). Исключение сделано только для автомобилей экстренных служб и общественного транспорта. За нарушение полагается штраф в 130 фунтов стерлингов (10 062 руб.), который в случае неуплаты в течение 28 дней вырастает до 195 фунтов стерлингов (около 15 100 руб.).

Дипломаты многих стран называют плату за въезд в центр города (где и расположено большинство дипломатических миссий) налогом и отказываются оплачивать штрафы, ссылаясь на то, что от уплаты налогов их освобождает дипломатическая неприкосновенность. А власти города настаивают на том, что это не налог, а сбор, и каждый год составляют рейтинг задолжавших стран.

В октябре этого года МИД Великобритании опубликовал рейтинг, в который включил страны, задолжавшие по штрафам больше всех с февраля 2003-го по декабрь 2016 года включительно. Лидируют в нем вполне себе благополучные США, которые должны по штрафам за неоплату въезда в центр города 11 544 455 фунтов стерлингов по 96 274 штрафным квитанциям. На втором месте казалось бы законопослушные японцы: они не оплатили 63 869 штрафов на 7 629 370 фунтов стерлингов. Замыкает тройку антирейтинга посольство Нигерии с 54 237 штрафами на сумму 6 481 620 фунтов стерлингов.

Россия лишь четвертая — 47 760 штрафов на 5 603 320 фунтов стерлингов. Также в десятку вошли Индия, Германия, Польша, Китай, Гана и Судан.

Однако, если рассматривать статистику за последние пять лет (с 1 января 2012 года по 30 октября 2017 года), российские дипломаты находятся вне первой десятки злостных неплательщиков с 48 180 неоплаченными штрафами на сумму в 973 380 фунтов стерлингов. США же и по статистике за этот период гордо носят майку лидера: 98 763 штрафа на сумму 5 841 500 фунтов стерлингов.

Судя по всему неоплата въезда в центр города — вопрос для дипломатов принципиальный. Департамент транспорта также привел статистику по штрафам за нарушения правил парковки (остановку и стоянку в запрещенном месте). Судя по ней дипломаты не так часто нарушают этот пункт ПДД: в лидерах тут Нигерия с 451 штрафами (95 неоплаченными на сумму в 12 991 фунтов стерлингов). У США 77 штрафов (3 неоплаченных на сумму 455 фунтов стерлингов), а у России и вовсе всего 34 квитанции (2 неоплаченных на сумму 195 фунтов стерлингов).

Привели городские власти и статистику по неоплаченным штрафам с 1 января 2012 года по 30 октября 2017 года, которые были выписаны автомобилям с иностранными номерами. С учетом того, что Лондон является одним из финансовых центров Европы, одним из любимых мест туристов и местом обитания множества олигархов, неудивительно, что список стран занял два листа.

Здесь статистика коррелирует с общим автомобильным парком стран и их географическим положением относительно Великобритании. В лидерах по неоплате за въезд в центр Лондона находятся немцы: 12 498 штрафов на 728 476 фунтов стерлингов. Парковались в неположенных местах граждане Германии 1289 раз, за что получили штрафов на 64 285 фунтов стерлингов. Следом идут Италия и Франция, а вот российским нарушителям «гордиться» нечем: либо машин в Лондоне мало, либо наши соотечественники нарушают редко: штрафов немного.

Недавно Госдумой был принят закон об «Организации дорожного движения». Платного въезда в города там нет, зато местные власти смогут делать платными парковки во дворах жилых домов.

Вопрос введения платы за проезд в центр города власти Москвы изучали еще в далеком 2014 году. Прибегнуть к этой мере Дептранс убеждали международные эксперты, ссылаясь на положительный опыт Лондона, Стокгольма и Милана.

Фото: Haria Dinendra/Zuma/ТАСС