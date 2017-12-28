Путин рассказал, почему из госкомпаний увольняются водители

Владимир Путин полагает, что причиной массового увольнения водителей из «Газпрома» стало то, что компания свой автотранспорт начала переводить на газомоторное топливо.
«К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии? Что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — сказал президент.
Он напомнил, что, конечно, газомоторное топливо более экологически чистое и у России в этом смысле есть большое преимущество перед другими странами, потому что у нас достаточно такого топлива. И на внешнем рынке выгоднее продавать нефть и нефтепродукты, чем газ.
Его нужно активнее использовать внутри страны, поэтому будет продолжена поддержка этого направления развития и «на правительственном уровне, и на региональном, что очень важно», подчеркнул президент.
- На поддержку приобретения машин на газе государство выделит в следующем году 2,5 миллиарда рублей, причем коснется это техники как на сжатом, так и на сжиженном газомоторном топливе.
- УАЗ Патриот на газомоторном топливе испытывали в Минэнерго и сделали вывод, что такие автомобили имеют свои преимущества при эксплуатации в городских условиях.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Читать комментарии (7)