Ошибся с топливом на заправке? Есть новый способ откачки!

Например, можно использовать промышленный пылесос! Правда, будут последствия.

19-летний житель польского Люблина, видимо, хорошо отпраздновал Рождество, потому что, приехав на автозаправку, по рассеянности стал заливать в свой Мерседес бензин вместо солярки. Но парень оказался «смекалистый», и когда понял, что ошибся, решил его выкачать пылесосом прямо на бензозаправке, сообщает polsatnews.pl.

Наверно, никого (кроме самого виновника происшествия) не удивит, что пылесос взорвался. К счастью, локальный пожар быстро потушили, и никто не пострадал. Вот только оказалось, что оборудование это не из дешевых: ущерб от сгоревшего пылесоса оценили в 16 тысяч злотых (порядка 260 тыс. рублей). Теперь водителю придется возместить ущерб, нанесенный сервисной станции. Кроме того, прокуратура Люблина оценивает, следует ли привлечь молодого человека к ответственности за создание угрозы жизни и здоровью людей.

Фото: depositphotos.com

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