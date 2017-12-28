Внук Фердинанда Порше показал свою коллекцию игрушек

Не все отпрыски легендарного немецкого конструктора пошли по его стопам. Например, Ханс-Петер Порше, ныне 77-летний баварский пенсионер, предпочитает не строить автомобили, а играть в их масштабные копии. Однажды его коллекция разрослась настолько, что он решил открыть собственный музей.

Hans-Peter Porsche TraumWerk — так называется музей Ханса-Петера Порше, третьего ребенка Ферри Порше и одного из восьми внуков Фердинанда Порше. Началось все с того, что в далеком 1977 году Ханс-Петер хотел построить миниатюрную железную дорогу для своего 4-летнего сына, но так увлекся процессом, что сам стал впоследствии заядлым коллекционером разнообразных транспортных игрушек. За десятки лет их накопилось столько, что впору было открывать музей. Это знаменательное событие случилось в 2015 году. Недавно небольшой видеосюжет о музее снял фирменный журнал Porsche — 9:11 Magazine, что, в свою очередь, стало поводом и для нашей публикации. Ролик смотрите после галереи, фрагмент о музее начинается на восьмой минуте.

Коллекционер из Волгограда Дмитрий Викторсон прислал недавно в редакцию «За рулем» целую фотоэкскурсию по своему городу, сделанную с участием масштабных копий автомобилей.

Фото, видео: Porsche