Китайцы наступают: Geely купила кусочек «большого» Volvo

Зарубежная экспансия китайских компаний продолжается, и больше всех в ней преуспел китайский концерн Geely. Кажется, компания решила скупать все успешные европейские автомобильные фирмы, когда представляется такая возможность.

Напомним, что сегодня в портфеле у Geely есть компания Volvo Car, контрольный пакет британского Lotus и доля в малайзийском Proton. Теперь китайцы готовятся стать крупнейшим акционером еще одного подразделения Volvo, на этот раз производителя коммерческой техники Volvo AB (Volvo Group).

Geely приобретет 8,2% акций Volvo AB у шведского инвестфонда Cevian Capital. Сумма сделки не разглашается. По оценкам аналитиков, она составляет от 3,3 до 3,8 млрд долларов. В Cevian говорят, что Geely сама вышла с предложением о выкупе пакета акций, и они очень довольны сделкой. Приобретение этого пакета позволит Geely стать крупнейшим акционером Volvo AB и вторым по количеству голосов после шведской Industrivarden (у китайцев окажется 15,6% голосующих акций).

Глава Geely Ли Шуфу заявил, что концерн не собирается вновь объединять легковое и грузовое Volvo (Volvo Car в 1999-м была продана концерну Ford, а спустя 10 лет американцы продали ее Geely).

Концерн Volvo AB выпускает грузовики и автобусы под марками Volvo, Renault, Mack, Nissan Diesel, Terex, Prevost и Nova Bus. У компании довольно сильные позиции и на китайском рынке: шведам принадлежит 45% одного из крупнейших в КНР производителей коммерческой техники Dongfeng Commercial Vehicles. Кроме того, у Volvo AB сильные позиции на китайском рынке строительной техники. Кроме коммерческих автомобилей Volvo AB выпускает строительную технику, промышленные и судовые силовые агрегаты. В самой шведской компании спокойно восприняли эти новости, заявив, что будут относиться к Geely «как и к любому другому своему акционеру».

Сделка по покупке акций Volvo AB стала в автомобильном мире второй по величине после покупки французами из PSA активов Opel у концерна General Motors.

Полный контроль над Lotus и долю в Proton китайская Geely приобрела весной этого года.

Фото: Volvo Group