Командир ДПС сел на 4 года за взятки

За крупные и мелкие денежные вознаграждения брянский гаишник закрывал глаза на совершаемые водителями правонарушения.

26 сентября 2016 года командир спецвзвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования регионального управления МВД за взятку в 100 тысяч рублей отпустил в городе Почеп пьяного водителя. Позже, 15 января 2017 года на автодороге «Обход города Брянска» подсудимый, находясь при исполнении, за 3 тыс. рублей закрыл глаза на правонарушение другого водителя — он пересек сплошную линию разметки и выехал для обгона на полосу встречного движения.

Оба эпизода были доказаны на этой неделе в суде, о чем сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области. Полицейский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» и частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В качестве наказания суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн рублей, лишил специального звания и права в течение 2 лет занимать должности в правоохранительных органах.

В конце ноября другой брянский гаишник был приговорен судом к трем годам колонии общего режима и 500-тысячному штрафу за то, что тот согласился выступить посредником в передаче взятки.

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