150 авто + 10 мотоциклов = карта Беларуси

Жители соседней страны подхватили и даже решили развить идею автомобильных флэшмобов. Елочки, снежинки и снеговики уже слегка надоели, поэтому решено было подойти к новогоднему поздравлению с фантазией.

Как говорят устроители новогоднего флэшмоба из Гродно, изначально они собирались адресовать поздравление жителям своего города, но потом решили распространить его на всю страну — именно поэтому был выбран контур Беларуси. Его образовали 150 автомобилей и 10 мотоциклов, а в роли областных городов выступили автомобили ГАИ Гродно. В центре символической карты стояли с фонариками 60 пешеходов, которые формировали число 2018.

Всю эту красоту можно увидеть в ролике, заснятом с квадрокоптера. Стоит отметить, что только подготовка невогодней акции заняла месяц. На репетициях отрабатывали, в какой последовательности эффектнее включать огни автомобилей, и смотрели, насколько хорошо они видны с воздуха.

В недавнем читинском автомобильном флэшмобе участвовало 170 автомобилей, в том числе машины ГИБДД. На последних была возложена самая ответственная функция — автомобили ДПС «венчали» макушку ели, мигая проблесковыми маячками.

Автолюбители из Владивостока креативно подошли к празднованию Дня всех влюбленных. Накануне 14 февраля они выложили из автомобилей гигантское сердце, эффектно подсветив композицию сотнями габаритных огней.



Фото, видео: autogrodno.by