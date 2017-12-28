150 авто + 10 мотоциклов = карта Беларуси

Жители соседней страны подхватили и даже решили развить идею автомобильных флэшмобов. Елочки, снежинки и снеговики уже слегка надоели, поэтому решено было подойти к новогоднему поздравлению с фантазией.

Как говорят устроители новогоднего флэшмоба из Гродно, изначально они собирались адресовать поздравление жителям своего города, но потом решили распространить его на всю страну — именно поэтому был выбран контур Беларуси. Его образовали 150 автомобилей и 10 мотоциклов, а в роли областных городов выступили автомобили ГАИ Гродно. В центре символической карты стояли с фонариками 60 пешеходов, которые формировали число 2018.

Всю эту красоту можно увидеть в ролике, заснятом с квадрокоптера. Стоит отметить, что только подготовка невогодней акции заняла месяц. На репетициях отрабатывали, в какой последовательности эффектнее включать огни автомобилей, и смотрели, насколько хорошо они видны с воздуха.

Фото, видео: autogrodno.by

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