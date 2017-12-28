150 авто + 10 мотоциклов = карта Беларуси

Как говорят устроители новогоднего флэшмоба из Гродно, изначально они собирались адресовать поздравление жителям своего города, но потом решили распространить его на всю страну — именно поэтому был выбран контур Беларуси. Его образовали 150 автомобилей и 10 мотоциклов, а в роли областных городов выступили автомобили ГАИ Гродно. В центре символической карты стояли с фонариками 60 пешеходов, которые формировали число 2018.
Всю эту красоту можно увидеть в ролике, заснятом с квадрокоптера. Стоит отметить, что только подготовка невогодней акции заняла месяц. На репетициях отрабатывали, в какой последовательности эффектнее включать огни автомобилей, и смотрели, насколько хорошо они видны с воздуха.
- В недавнем читинском автомобильном флэшмобе участвовало 170 автомобилей, в том числе машины ГИБДД. На последних была возложена самая ответственная функция — автомобили ДПС «венчали» макушку ели, мигая проблесковыми маячками.
- Автолюбители из Владивостока креативно подошли к празднованию Дня всех влюбленных. Накануне 14 февраля они выложили из автомобилей гигантское сердце, эффектно подсветив композицию сотнями габаритных огней.
Фото, видео: autogrodno.by
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