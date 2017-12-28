На буксир не брать! В России отзывают лифтбеки Skoda Rapid и седаны VW Polo

В октябре в России отзывали «недоваренные» кроссоверы Skoda Yeti, и вот опять дефект сварки, на сей раз у бюджетных моделей Skoda Rapid (9973 шт.) и Volkswagen Polo (16 065 шт.), список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного дефекта:
«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. В случае применения буксирной проушины может возникнуть вероятность ее обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке».
В авторизированных сервисных центрах Skoda и Volkswagen владельцам всех подпадающих под отзыв 26 038 автомобилей бесплатно выдадут новые буксировочные проушины надлежащего качества, а дефектные изымут и утилизируют.
- В начале декабря более 30 тысяч седанов VW Polo отзывали в России из-за недостаточной длины провода втягивающего реле стартера.
- В августе Skoda отзывала с нашего рынка модели Octavia, Rapid и Yeti из-за риска перегрева блока управления системы ESP.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Skoda, VW
Читать комментарии (1)