Больше мигалок! Администрация президента растет

Владимир Путин подписал указ об увеличении количества спецсигналов до 23 штук.

Документ опубликован на портале правовой информации Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены в указ президента России от 19 мая 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Таким образом, с момента первой редакции данного указа количество спецсигналов, выделенных для автомобилей администрации президента, выросло на три единицы.

С чем связано увеличение количества спецсигналов, не уточняется. Однако в начале недели Владимир Путин назначил своим помощником по вопросам самоуправления полпреда Северо-Западного федерального округа Николая Цуканова. В администрации появился новый чиновник, служебный автомобиль которого может быть оснащен спецсигналами.

Больше всего мигалок на автомобили без цветографии оперативных служб положено ФСБ (207 машин), следом идет МВД (98), губернаторы субъектов России (85, но могут использоваться только на территории определенного субъекта), Государственная фельдъегерская служба (60), Нацгвардия (35), Правительство Российской Федерации (32), Генеральная прокуратура (30), администрация президента (23), Минобороны (20), Следственный комитет (12), Государственная дума (12), Совет Федерации (6), МИД (4). По одной мигалке положено Счетной палате, Службе внешней разведки, Главному управлению специальных программ, Управлению делами президента, Росфинмониторингу и Российской академии наук.

А вот Дмитрий Медведев накануне подписал постановление об обязательном оснащении мигалками школьных автобусов. Правда, желтого цвета.

Федеральная служба охраны (ФСО) хочет приравнять свои автомобили без всяких опознавательных знаков к автомобилям экстренных служб.

Фото: Александра Краснова/ТАСС