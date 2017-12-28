Уехать будет легче: аэропорты перестанут фильтровать таксистов

Антимонопольная служба собирается реагировать на письмо мэра Москвы и губернатора Московской области, которые сообщили, что московские аэропорты ограничивают конкуренцию, не допуская к работе некоторые компании и конкретных таксистов.

Федеральная антимонопольная служба в первом квартале следующего года потребует увеличения количества компаний такси, допущенных к работе на первую линию в аэропорты Московского авиаузла, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Вопрос уже обсудили со спецслужбами, и те дали на это добро. К решению вопроса антимонопольщики приступят в начале года, а к середине первого квартала завершат работу. Таким образом, больше не будет ситуации, когда люди вынуждены ждать свободных извозчиков. Если руководство аэропортов будет сопротивляться, ведомство наложит штрафы.

В случае, если администрации аэропортов захотят организовать торги для допуска компаний такси, то победителей должно быть много, а не один-два. В них также должны участвовать и агрегаторы. Для того чтобы работать в аэропортах, компании должны подать списки назначенных для такой работы таксистов, единственным сдерживающим фактором станет пропускная способность перронов. Сложилась ситуация, когда к первой линии аэропортов допущено небольшое количество таксистов, и есть подозрения, что аэропорты сознательно ограничивают конкуренцию, сообщает ТАСС.

Разумеется, все водители, которых допустят к работе на первой линии, должны будут пройти проверку спецслужб, все-таки террористическая угроза по-прежнему существует. При этом нет необходимости выбирать какую-то одну фирму, которая еще и делится с рядом аэропортов выручкой, имея при этом возможность задирать цены, сообщил глава ведомства. Антимонопольщикам удалось выявить такие договоры между аэропортами и компаниями такси.

Службы такси подводят итоги уходящего года. Недавно нам сообщили, насколько продолжительными бывают поездки, а также какая музыка чаще всего звучала в салонах таксомоторов.

Уже разработаны требования к компаниям такси, которые хотят быть задействованными в обслуживании зрителей на чемпионате мира по футболу — 2018 года. Одно из них — знать несколько общеупотребительных фраз на английском, чтобы была возможность объясниться с гостями столицы.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС