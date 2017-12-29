В то время как обнаженная модель из Иркутска Лиана Клевцова в буквальном смысле грудью встала на защиту елок от вырубки перед Новым годом, ее более целомудренная коллега из Омска Влада Рослякова решила совместно с Госавтоинспекцией бороться с пьяными водителями. Девушка снялась в социальной рекламе, ролик с названием «Поступай правильно!» опубликован в сети ВКонтакте на официальной страничке Управления МВД РФ по Омской области.
На записи видно, как молодой человек со стаканом пива пытается сесть за руль легковушки, но путь в салон ему преграждает Влада, отбирает ключи и звонит в полицию, после чего нетрезвого юношу задерживают и сажают в полицейскую машину. Ролик призывает всех добропорядочных граждан поступать так же, как Влада, то есть сообщать о всех замеченных случаях и попытках пьяного вождения в правоохранительные органы.
В течение новогодних каникул омская полиция обещает опубликовать еще несколько профилактических социальных роликов.
- В Орле на этой неделе сотрудники ДПС задержали водителя, который притворялся пьяным, чтобы попасть на телевидение, — рейд проводился совместно с одним из федеральных телеканалов.
- На прошлой неделе ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по экономической безопасности и природоохранной прокуратурой начала проводить рейды на дорогах по выявлению незаконно спиленных елок.
Фото: vk.com/55mvd
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