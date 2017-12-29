Накануне новогодних каникул омская полиция опубликовала социальную рекламу с участием известной фотомодели Влады Росляковой. В ролике сибирская красавица сдает сотрудникам ГИБДД пытавшегося сесть за руль пьяного молодого человека.

В то время как обнаженная модель из Иркутска Лиана Клевцова в буквальном смысле грудью встала на защиту елок от вырубки перед Новым годом, ее более целомудренная коллега из Омска Влада Рослякова решила совместно с Госавтоинспекцией бороться с пьяными водителями. Девушка снялась в социальной рекламе, ролик с названием «Поступай правильно!» опубликован в сети ВКонтакте на официальной страничке Управления МВД РФ по Омской области.

На записи видно, как молодой человек со стаканом пива пытается сесть за руль легковушки, но путь в салон ему преграждает Влада, отбирает ключи и звонит в полицию, после чего нетрезвого юношу задерживают и сажают в полицейскую машину. Ролик призывает всех добропорядочных граждан поступать так же, как Влада, то есть сообщать о всех замеченных случаях и попытках пьяного вождения в правоохранительные органы.

В течение новогодних каникул омская полиция обещает опубликовать еще несколько профилактических социальных роликов.

В Орле на этой неделе сотрудники ДПС задержали водителя, который притворялся пьяным, чтобы попасть на телевидение, — рейд проводился совместно с одним из федеральных телеканалов.

На прошлой неделе ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по экономической безопасности и природоохранной прокуратурой начала проводить рейды на дорогах по выявлению незаконно спиленных елок.

Фото: vk.com/55mvd