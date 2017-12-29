Mazda будет собирать в России еще одну модель

Судя по появившейся в Сети документации, японская Mazda локализует производство большого кроссовера CX-9 на СП Mazda Sollers во Владивостоке.

В базе данных Росстандарта — новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное японской компании на большой кроссовер CX-9. Оно практически ничем не отличается от предыдущего (которое было выдано не так уж и давно), кроме страны происхождения транспортного средства. В нем указана Россия. Также в ОТТС появилась переднеприводная версия, которая сегодня отсутствует на российском рынке.

А это означает, что компания готовится локализовать кроссовер на предприятии во Владивостоке, где CX-9 станет третьей после CX-5 и Mazda 6 моделью, которую собирают в России. Вероятнее всего, это связано с желанием японской компании снизить цену на модель: сегодня CX-9 выполняет роль номинального флагмана, но стоит довольно дорого, что не позволяет Мазде рассчитывать на высокие продажи. Не исключено, что собранные в России автомобили будут экспортироваться в другие страны.

Продажи кроссовера возобновились этой осенью после полуторагодового перерыва. Кроссовер представлен с единственным 2,5-литровым турбодвигателем (231 л.с.), 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. Комплектаций всего две: богато оснащенная Supreme (2 880 000 руб.) и Exclusive (3 010 000 руб.).

Самой Маздой CX-9 позиционируется в качестве премиальной модели с отделкой дорогими материалами и опциями, недоступными на других машинах. При смене поколений кроссовер стал чуть короче (-30 мм), но пространство в салоне увеличилось за счет выросшей колесной базы (+58 мм).

Основными конкурентами модели на российском рынке являются Toyota Highlander и Honda Pilot.

Недавно Mazda начала строительство во Владивостоке собственного завода по производству двигателей.

Осенью Mazda представила обновленную «шестерку». Внешне модель изменилась несильно, а вот внутри пережила большие перемены.

Фото: Mazda