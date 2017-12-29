Mazda будет собирать в России еще одну модель

Судя по появившейся в Сети документации, японская Mazda локализует производство большого кроссовера CX-9 на СП Mazda Sollers во Владивостоке.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Mazda > CX-9

В базе данных Росстандарта — новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное японской компании на большой кроссовер CX-9. Оно практически ничем не отличается от предыдущего (которое было выдано не так уж и давно), кроме страны происхождения транспортного средства. В нем указана Россия. Также в ОТТС появилась переднеприводная версия, которая сегодня отсутствует на российском рынке.

А это означает, что компания готовится локализовать кроссовер на предприятии во Владивостоке, где CX-9 станет третьей после CX-5 и Mazda 6 моделью, которую собирают в России. Вероятнее всего, это связано с желанием японской компании снизить цену на модель: сегодня CX-9 выполняет роль номинального флагмана, но стоит довольно дорого, что не позволяет Мазде рассчитывать на высокие продажи. Не исключено, что собранные в России автомобили будут экспортироваться в другие страны.

Продажи кроссовера возобновились этой осенью после полуторагодового перерыва. Кроссовер представлен с единственным 2,5-литровым турбодвигателем (231 л.с.), 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. Комплектаций всего две: богато оснащенная Supreme (2 880 000 руб.) и Exclusive (3 010 000 руб.).

Самой Маздой CX-9 позиционируется в качестве премиальной модели с отделкой дорогими материалами и опциями, недоступными на других машинах. При смене поколений кроссовер стал чуть короче (-30 мм), но пространство в салоне увеличилось за счет выросшей колесной базы (+58 мм).

Основными конкурентами модели на российском рынке являются Toyota Highlander и Honda Pilot.

Mazda будет собирать в России еще одну модель

Фото: Mazda

Mazda будет собирать в России еще одну модель
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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

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