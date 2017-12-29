Москва повсюду расставляет бетонные блоки от автобусов

После трагедии, произошедшей на этой неделе в Москве, власти города экстренно решили защитить пешеходов подземных переходов у станций, установив перед входами в них бетонные блоки.

Напомним, что в понедельник в Москве автобус выкатился на тротуар на остановке в районе метро «Славянский бульвар», после чего, набрав скорость, съехал в подземный переход. В результате погибли 4 человека, 11 были ранены. Расследование трагедии продолжается.

Власти Москвы, видимо, решив продемонстрировать свою заботу о горожанах, экстренно принялись защищать их. Вначале была проведена тотальная проверка всех автобусов, несмотря на то, что автобус, который совершил ДТП, принадлежит ГУП ПО «Мострансавто», то есть подмосковному перевозчику.

Накануне же у пешеходных переходов рядом со станциями метро начали появляться бетонные блоки, которые по задумке властей должны останавливать транспортные средства. По словам очевидцев, блоки установлены не только у метро «Славянский бульвар», но и у «Калужской», «Выхино», «Алтуфьево», «Рязанского проспекта».

При этом коммунальщики явно слабо себе представляют, как надо устанавливать подобные заграждения: блоки расставлены на разном расстоянии, в беспорядке и выглядят скорее «галочкой» о проделанной работе, нежели реальной защитой пешеходов.

Без сомнения, бетонный блок способен остановить легковой автомобиль. Но на ролике выше прекрасно видно, что происходит, когда в такое ограждение врезается многотонный автобус. Ближайшие блоки просто разрушены, а практически все импровизированное ограждение дорожных работ из блоков сдвинуто со своего места. О том, что близко установленный к лестнице блок может опрокинуться на нее и только увеличить количество пострадавших, в Москве, кажется, тоже не задумались.

В МВД предложили создать реестр автобусных перевозчиков, чьи транспортные средства регулярно попадают в аварии.

После июльской серии трагических ДТП с участием автобусов Госавтоинспекция начала массовую проверку пассажирских перевозок. Только за месяц было выявлено 227 нетрезвых водителей пассажирских транспортных средств.

Фото: twitter.com/AlV1ctor

Видео: YouTube