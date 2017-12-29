Место проклятое: неуправляемый Jeep едва не убил пешехода

Запечатленный на видеокамеру наружного наблюдения инцидент произошел 19 декабря. По словам жителя дома, на котором установлена камера, поворот перед его участком имеет дурную репутацию. Переводим комментарий, который сопровождает ролик:
«Я установил видеокамеру, так как во время дождя автомобили вылетают с дороги прямо в мой двор. Таких случаев было уже несколько. В феврале машина врезалась в дом, затем мне повредили забор, теперь вот эта история. Это хроническая проблема, и на сей раз едва не погиб человек. Власти города пока ничего не предпринимают».
На вид злополучный поворот совсем не крутой, но, видимо, это и вводит водителей в заблуждение, они в этом месте сильно разгоняются и вылетают с дороги. Впечатляет хладнокровие тучного афроамериканца, которого чуть не сшиб внедорожник: увернувшись от удара, мужчина продолжил свой пусть с продуктовой авоськой как ни в чем не бывало.
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Фото, видео: YouTube, depositphotos.com
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