Lada Vesta получит сразу две спортивные версии

АВТОВАЗ зарегистрировал за собой товарные знаки Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Речь однозначно идет о двух спортивных версиях седана, которые завод должен представить в следующем году.

Lada Vesta Sport Concept

Хотя в заявках, которые появились на товарные знаки в базе Роспатента, кажется, перечислено все, что возможно: от автомобилей до фонариков и даже одежды. Однако в последнее время в объективы фотошпионов неоднократно попадал прототип именно спортседана Vesta, на котором инженеры обкатывают доработанные подвеску, силовой агрегат и трансмиссию.

Подготовкой спортивных версий занимается отделение Lada Sport. Ранее предполагалось, что мощные варианты получат приставку Sport в названии, по аналогии с Lada Granta Sport и Lada Kalina Sport.

Как мы и ожидали, у заряженной Весты будет две версии. Более мощная (она, скорее всего, и получит приставку R) будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, мощность которого инженеры Lada Sport доведут до 149 л.с. А более доступный вариант, S-Line, получит 140-сильный 1,6-литровый двигатель от Lada Kalina NFR. Но до сих пор не исключается и возможность того, что Lada Vesta R получит 180-сильный силовой агрегат на базе 1,8-литрового мотора и станет самым мощным серийным легковым автомобилем в российском автопроме.

Такие изображения появились в базе Роспатента. Немного напоминает R от Volkswagen и S-Line от Audi, не правда ли?

Версия R получит агрессивный аэродинамический обвес в стиле прошлогоднего концепта (на фото), уменьшенный дорожный просвет, более мощные тормоза, спортивную подвеску и даже иные колеса с разболтовкой под пять отверстий. Lada Vesta S-Line будет лишена многих спортивных решений, но должна быть более комфортной и доступной.

Изначально считалось, что спортивная версия Lada Vesta будет рассекречена в феврале следующего года. Однако, вероятнее всего, Весты R и S-Line покажут в конце августа на Московском международном автосалоне. А зимой могут показать обновленную Lada Granta.

Немецким журналистам удалось «раскочегарить» обычную Весту до 180 км/ч на автобане.

На новогодних каникулах АВТОВАЗ займется переносом производства лифтбека Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Таким образом, площадка Lada Ижевск будет полностью отдана под производство седанов и универсалов Веста.

Фото: Росстандарт, АВТОВАЗ