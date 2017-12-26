В Туркменистане запретили автомобили. Но только определенного цвета

Власти среднеазиатской страны с января этого года официально запретили ввоз, продажу и эксплуатацию автомобилей черного цвета.

Пока некоторые европейские страны и Китай готовятся запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, власти Туркменистана решили запретить машины черного цвета.

Официальной позиции по данному решению нет. Таможенные службы прекратили пропускать в страну автомобили черного цвета в 2015-м, при этом они не могли сослаться на какие-либо официальные документы, объясняющие это решение. Возмущенным продавцам и покупателям они объясняли, что нужно было выбирать автомобиль белого цвета, так как «белый цвет приносит удачу».

С этого же года на автомобилях черного цвета в Туркменистане попросту запрещено ездить. Как сообщают«Хроники Туркменистана», в столице страны, Ашхабаде, автомобили черного цвета массово эвакуируются на штрафстоянку дорожной полиции.

Со штрафстоянки автомобили выдают водителям под расписку с обязательством перекрасить машину в светлые оттенки или белый цвет. Издание отмечает, что из-за вступившего в силу запрета автосервисы подняли цены на покраску кузова автомобилей. Если ранее это обходилось примерно в 500 долларов, то сейчас дешевле чем за 1000 долларов машину, по крайней мере в Ашхабаде, не перекрасить.

Редакция «За рулем» теряется в догадках, что же могло послужить причиной запрета черных автомобилей. Возможно, в Туркменистане неправильно перевели изречение Генри Форда «Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный». Но он имел в виду производство машин и их удешевление. Туркменские же СМИ аккуратно напоминают, что белый — любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, верящего в приметы и суеверия.

Компания Ford проводила исследование, в котором попыталась выяснить, что цвет автомобиля говорит о характере владельца.

С другими, как абсурдными, так и нет, правовыми аспектами жизни автомобилистов можно познакомиться здесь.

Фото: Mercedes-Benz