Подержанный автомобиль за 700 000 рублей — все богатство выбора Если шесть или семь лет назад вы собирались потратить на покупку автомобиля 700 тыс. руб., смотреть в сторону вторичного рынка не было необходимости. Вы легко могли приобрести упакованные Ford Focus или Opel Astra с любым типом кузова. А могли доплатить 50 тысяч и стать обладателем кроссовера Ssang Yong Actyon. Сегодня же, когда за аналогичную сумму предлагают лишь самые простые исполнения Соляриса, Рио, Поло и прочих Сандеро, путь на сайты объявлений по продаже подержанной техники кажется вполне оправданным шагом. Что же нас там ждет? 17 автоновинок, которые скоро появятся в России Автомобильный рынок — это не погода. Прогнозы здесь делать проще, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Вот и мы решили прикинуть, какие новинки несет нам год наступивший. Точнее — первые его месяцы. Зачем мне сигналят сзади? И что с этим делать?! Не бывает таких водителей, которым никогда не сигналили сзади… Ну разве что тем, которые на Феррари. Но давайте разбираться, что хотят эти нетерпеливые.