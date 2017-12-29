Для этого ведомство предлагает ввести наказание за систематические нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, будет изменен порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за некоторые нарушения ПДД могут начать наказывать по статье «Хулиганство», которая предусматривает в том числе и уголовную ответственность.
«Продолжится целенаправленная работа по наведению надлежащего порядка на дорогах страны, в первую очередь, это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, установления ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения», — ответили в МВД на запрос агентства ТАСС.
Вероятнее всего, МВД вернет на повестку дня законопроект, который прошел первое чтение еще осенью 2016 года. Он предусматривает лишение водительских прав в случае трех грубых нарушений Правил дорожного движения. К таким авторы законопроекта отнесли нарушение скоростного режима на 40 км/ч и более, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения на железнодорожном переезде, выезд на встречную полосу движения, непропуск пешехода и другие. При этом в «зачет» должны идти только нарушения, выявленные инспекторами ГИБДД, а вот постановления с автоматических комплексов фотовидеофиксации учитываться не будут. Именно это вызвало ожесточенную дискуссию среди народных избранников: возникает человеческий фактор, увеличивающий коррупционную опасность такого закона.
- В этом году планируется ввести наказание для участников и организаторов нелегальных гонок.
- В этом году должны ввести штраф за опасное вождение. Выписывать постановления будут руководители подразделения, которое зафиксировало нарушение.
Фото: АГН «Москва»
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