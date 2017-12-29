Три нарушения — лишение прав: МВД станет строже к водителям

Министерство внутренних дел намерено в этом году добиться очередного ужесточения наказания для нарушителей Правил дорожного движения.

Для этого ведомство предлагает ввести наказание за систематические нарушения Правил дорожного движения. Кроме того, будет изменен порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за некоторые нарушения ПДД могут начать наказывать по статье «Хулиганство», которая предусматривает в том числе и уголовную ответственность.

«Продолжится целенаправленная работа по наведению надлежащего порядка на дорогах страны, в первую очередь, это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, установления ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения», — ответили в МВД на запрос агентства ТАСС.

Вероятнее всего, МВД вернет на повестку дня законопроект, который прошел первое чтение еще осенью 2016 года. Он предусматривает лишение водительских прав в случае трех грубых нарушений Правил дорожного движения. К таким авторы законопроекта отнесли нарушение скоростного режима на 40 км/ч и более, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения на железнодорожном переезде, выезд на встречную полосу движения, непропуск пешехода и другие. При этом в «зачет» должны идти только нарушения, выявленные инспекторами ГИБДД, а вот постановления с автоматических комплексов фотовидеофиксации учитываться не будут. Именно это вызвало ожесточенную дискуссию среди народных избранников: возникает человеческий фактор, увеличивающий коррупционную опасность такого закона.

Фото: АГН «Москва»

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