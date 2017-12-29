В Москве случайно задержали участника «гонки на Гелендвагене»

Один из участников скандально известной «гонки на Гелендвагене» случайно попался полиции за вождение без прав.

Пока единственная из девушек, принимавших участие в той «гонке», Мара Багдасарян, пытается вернуть свое водительское удостоверение законными методами, один из ее приятелей-мажоров нашел способ вернуться без прав. Как ему казалось, абсолютно беспроигрышный.

Однако мелкая авария привела к тому, что сотрудники ГИБДД идентифицировали его. Авария произошла накануне вечером на Профсоюзной улице. Так как машины получили повреждения, на место ДТП вызвали наряд ГИБДД.

Один из участников аварии показал инспекторам паспорт и водительское удостоверение, выданные в одной из стран ближнего зарубежья. Вначале у полицейских возникли подозрения в подлинности документов, вернее в том, что в них указаны верные данные. К тому же водитель, предъявивший паспорт и водительское удостоверение, не смог показать никаких документов, подтверждающих законность пребывания в России. Ну а затем сотрудники ГИБДД присмотрелись к нему повнимательнее и… опознали как одного из участников той самой «гонки на Гелендвагене» в мае 2016 года.

Напомним, что участники той гонки отделались разными наказаниями, некоторых приговорили к обязательным работам, некоторых оштрафовали, у владельца машины, сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, изъяли автомобиль в пользу государства и выставили на торги. Но все без исключения были лишены водительских прав.

В итоге вместо того, чтобы вручить протокол об аварии для страховой компании, сотрудники ГИБДД доставили водителя в местный отдел полиции, где и была установлена его личность. Кто это, в МВД не говорят, но официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что против него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»). Теперь ему грозит либо штраф в размере 30 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток: решение вынесет суд.

Напомним, что в мае 2016 года компания мажоров устроила гонку на внедорожнике Mercedes-Benz G-класса по столичным дорогам, отказываясь подчиняться приказам полиции остановиться. Водитель спровоцировал несколько опасных моментов, а свои действия участники транслировали в Periscope в режиме реального времени, утверждая, что за все проступки им ничего не будет. В итоге полиции все же удалось задержать всех участников, а само дело получило громкий резонанс.

В конце прошлого года автомобиль, на котором катались мажоры, был выставлен «Росимуществом» на торги.

Мара Багдасарян, у которой водительские права были бессрочно изъяты из-за того, что она страдает эпилепсией, добилась положительного заключения медиков и пытается вернуть себе водительское удостоверение, отбыв наказание и уже несколько раз попавшись на глаза полиции за рулем автомобиля.

Руслан Шамсуаров и его приятель Виктор Усков были приговорены к 300 часам обязательных работ, один из участников оправдан.

Депутаты предлагают разные способы борьбы с лихачами, в частности, была выдвинута инициатива вообще запретить новичкам со стажем вождения менее трех лет управлять мощными машинами. Этой теме был посвящен опрос наших читателей.

Фото: Youtube