Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro: Трезубцем в десятку (ВИДЕО и ФОТО-БОНУС)

Имя журнала «За рулем» получил один из поворотов «Смоленского кольца» — первой в России спортивной трассы европейского типа. Оставить автограф на вираже собрался Петр Меньших в компании с аристократом из мира авто «Мазерати-Гран Туризмо S» и спортсменом «Ауди-R8 5,2 FSI кваттро». Фото Константина Якубова.

Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro Теоретически перед поворотом «За рулем» можно ускориться до 240 км/ч — потом сбросить скорость почти до минимума и на выходе вновь начать разгон. Но асфальт при этом должен быть сухим. «Мазерати» же и «Ауди-R8» ехали по мокрому, да еще покрытому к зиме специальным консервантом. Заезды шли в неожиданно теплые для конца ноября дни, к закату дня кольцо стало подсыхать, но стартовать еще раз, чтобы улучшить результаты, сил уже не осталось.

ДОРОГОБУЖСКИЕ МЕЧТАТЕЛИ

Такие машины в Москве наперечет — что уж говорить о Смоленской области. Вот и первый фанат: тонированная «Самара» под непрекращающиеся «бух-бух» магнитолы сразу же села нам на хвост — на местной дороге ей это не стоило труда... Ночью, в темноте, мы проскочили нужный поворот и остановились перед тем, как развернуться. «Мазерати» не смог совершить маневр без того, чтобы не зацепить трезубцем горбатую обочину. «Итальянец» явно был недоволен: зачем его, денди в белых кожаных сиденьях, из сияющей огнями московской «Барвихи вилидж» отправили в такую глушь! Еще двадцать минут назад мчались по отутюженному Минскому шоссе в сторону Европы, при этом «Мазерати» ни на метр не отставал от самого быстрого среди всех «Ауди». Чему удивляться? По технической оснащенности у него в родне знаменитые «Альфа-Ромео 8С» и братья «Феррари». Даже на минимальной скорости он так трубил выхлопными трубами, будто ему не терпелось попасть на гоночную трассу. Громогласный баритон ему ставила целая армия искусных акустиков. У «Ауди-R8» свой голос, но с таким лучше не петь. Да он и не пытался, был занят другим: зажав водителя в спортивном сиденье, развлекался короткими ускорениями, словно спринтер на разминке.

Maserati Gran Turismo S

Подъезжаем к местной гостинице, «Самара» — за нами. Поставили машины на стоянку; из окна наблюдаем, как четверо ее пассажиров, прильнув к прутьям забора, не могут оторваться, рассматривая шедевры итальянского и немецкого инженерного искусства. А с утра во множестве собрался местный люд с фото-мобильниками поглазеть на невиданные тачки.

Audi R8 5,2 FSI quattro

ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ

Казалось, в лучах всеобщего внимания машины еще ярче заблестели лаком. Вот только бы не вылететь им на еще не обустроенные обочины. Об этом неудобстве лучше не забывать, когда несешься по закрытой спортивной трассе с огромной скоростью.

Maserati Gran Turismo S

Педаль тормоза у «Мазерати» на одном уровне с акселератором. Пока едешь по шоссе, это раздражает, но сейчас, на кольце, воспринимается как удобство для спортсмена. Ход у обеих педалей короткий — это хорошо. Задние шины мертвой хваткой цепляются за трассу, передние на входе в поворот чуть скользят. Таков эффект системы стабилизации MSP: она не дает лавине крутящего момента сорвать задние колеса в пробуксовку. При повернутом руле «синьор» ехать не хочет — вроде бы сомневается в способностях водителя, но стоит вектору тяги на ведущих совпасть с направлением передних колес, мгновенно откликается на газ.

Maserati Gran Turismo S

А сейчас нажимаем кнопку S (режим «спорт») на консоли. Купе напрягает мускулы: подвеска становится жестче, педаль газа теперь полностью послушна командам, и ты должен сам контролировать занос. Система электронной стабилизации более благосклонна к водителю, чем в обычном режиме. Руль, пожалуй, «длинноват»: при больших углах поворота руки крутят и крутят баранку. Еще больше свободы дает отключение стабилизации: машина лучше реагирует на руль, а задняя ось при открытом дросселе норовит «гулять» даже на прямой. Забыть об этом поможет кнопка JCE — она адаптирует машину под «зимнюю» езду. Стыки на дороге уже не слышны, купе стало «мягким», в поворотах кренится, на «газ в пол» не реагирует. Даже звук выхлопа теперь приглушенный. Для города это нормально, но мы же на гоночной трассе!

Audi R8 5,2 FSI quattro

«Ауди-R8» здесь сразу почувствовал себя как дома. На кольцо он вывез все свои 525 «лошадей» против 440 у «Мазерати». И вот — первый рекорд трассы! На прямой перед поворотом «За рулем» «эр-восьмой» выдал 192 км/ч. На следующем коротком прямике показал 172 км/ч. У «Мазерати» эти показатели соответственно 172 и 145 км/ч.

Audi R8 5,2 FSI quattro

Ощущения за рулем R8, как в гоночном болиде. Десятицилиндровый мотор одаривает таким восхищением, до которого R8 4,2 FSI немного не дотягивал. V10 подхватывает уже с холостого хода, а ведь до ограничителя еще более 7000 оборотов! При переключении подрулевыми лепестками тахометр, кажется, подбирался к 8000. «Мазерати» же с 6-ступенчатым автоматом при торможении двигателем не дает раскручивать мотор больше 5000 об/мин. Разгоняясь с роботизированной 6-ступенчатой коробкой R8, получаешь такие же подзатыльники, как в «Ламборгини-Мурсьелаго», — несладко приходится водителю в машинах-родственниках при смене передач.

Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro

Ну и все остальное как положено: при жестких амортизаторах крайне важно, чтобы здоровая печень была вдобавок ударопрочной, чтобы тормоза осаживали, не уставая, а ты умел концентрироваться на входе в поворот. Под сброс газа суперкар стабильно ныряет мордой внутрь, без кренов меняя траекторию. Отключение ESP ухудшило результаты круга: при выходе на прямые возникла пробуксовка. Теперь понятно, что предпочитает среднемоторный «спортсмен»: ускорения. Он легко наберет 316 км/ч, но так разогнаться нам не потребовалось.

Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro

АРИСТОКРАТ И СПОРТСМЕН

За три часа с небольшим домчал домой «Мазерати». На привлекательность этого произведения инженерного искусства не влияют небольшие слабости. Да, он не спорткар в строгом смысле слова. На фоне «Ауди» смотрится тяжеловесом: по части маневренности и поперечных ускорений R8 задает слишком высокую планку. На ухабистой дороге «итальянец» старается щадить седоков, но в какой-то момент начинает капризничать и забывает о них. При дурном качестве асфальта курс порой приходится корректировать рулем. Это вина сверхшироких 20-дюймовых «Пирелли», благодаря которым «Гран Туризмо S» охотно заходит в повороты, но становится нервозным в колеях с ростом скорости. А уж ее-то машинам с трезубцем всегда хватало. Впрочем, водителю с генами гонщика эта окажется не совсем по душе. Но если выбирать автомобиль для туристической поездки, скажем, от Смоленска до Парижа, с «Мазерати-Гран Туризмо S» попадешь в десятку... «Ауди-R8» возвращался домой неохотно — явно не набегался вволю. Кстати, почему его назвали R8? «Десятка», она и есть «десятка».

Maserati Gran Turismo S

MASERATI GRAN TURISMO S.

Самое быстрое купе марки, аристократ, довезет в Париж с багажом быстро и со всеми удобствами. Разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, максимальная скорость — 295 км/ч. Двигатель расположен спереди продольно, бензиновый, V8, 32 клапана, 4,7 л, 323 кВт/440 л.с., 490 Н·м при 4750 об/мин. Трансмиссия заднеприводная, А6. Ходовая часть: подвески — независимые, пружинные, на двойных поперечных рычагах; тормоза — дисковые, вентилируемые; шины — спереди 245/35R20, сзади 285/35R20. С новой автоматической коробкой передач машина совсем немного проиграла конкуренту в спортивности, зато бесподобна на ровных автомагистралях. Цена автомобиля — 7 290 000 рублей.

Audi R8 5,2 FSI quattro «Эр-восьмой» перед поворотом «За рулем» разгоняли 525 «лошадей» до 192 км/ч. Есть рекорд трассы!

AUDI R8 5,2 FSI QUATTRO.

Рекордсмен «Смоленского кольца». На прямой перед поворотом «За рулем» выдал 192 км/ч. Широчайших возможностей суперкар с алюминиевым кузовом и высокофорсированным двигателем, построенным по гоночным канонам. Разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с, максимальная скорость — 316 км/ч. Двигатель расположен продольно перед задней осью, бензиновый, V10, 40 клапанов, 5,2 л, 386 кВт/525 л.с., 530 Н·м при 6500 об/мин. Трансмиссия полноприводная, Р6. Ходовая часть: подвески — независимые, пружинные, на двойных поперечных рычагах; тормоза — дисковые, вентилируемые; шины — спереди 235/35R19, сзади 305/30R19. Цена автомобиля — 6 261 000 рублей.

Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro





ВИДЕО: Maserati Gran Turismo S, Audi R8 5,2 FSI quattro



