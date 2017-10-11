ПежоПробег: Россия-Словакия-Россия

15.11 17:50

Автопробег Москва-Трнава-Москва на Peugeot завершен! 4550 км дороги в режиме non-stop — без единой поломки!

11 ноября 2007 года приключения российских журналистов в Словакии подошли к концу — автопробег по маршруту Москва-Трнава-Москва, организованный филиалом «Пежо Рус Авто» при участии компании «Michelin» для представителей Издательского Дома «За рулем», финишировал в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор (источник: «Peugeot в России»).

15.11 15:50

Автопробег в Словакию и обратно завершен, все четыре Peugeot без потерь вернулись в Москву. От путешествия остались только приятные воспоминания.

08.11 23:40

Мы побывали на заводе Peugeot в Трнаве — точке перевала нашего пробега..

06.11 20:00

Пройдено 2200 км — ровно половина пути. Впереди еще столько же (ВИДЕО).

05.11 13:01

Мы получаем огромное удовольствие просто от того, что едем. Эти маленькие радости как никому понятны замаринованным в столичных пробках москвичам.

04.11 20:31

В субботу во Львове стало на четыре льва больше — вечером мы въехали в город.

03.11 13:40

Дорога из Москвы в Киев заняла у нас примерно 14 часов; из них полтора — на переход границы, час — на обед и еще примерно 40 бессмысленных минут — на плутания по Чернигову в поисках выезда и по Киеву в поисках подъезда к готелю «Украина».

02.11 12:31

Утром 2 ноября с площадки на Воробьевых горах стартовал «ПежоПробег» (ВИДЕО).

01.11 15:31

2 ноября 2007 года, на Воробьевых горах стартует десятидневный автопробег на автомобилях Peugeot в Словакию!