ПежоПробег: Россия-Словакия-Россия

15.11 17:50
Автопробег Москва-Трнава-Москва на Peugeot завершен! 4550 км дороги в режиме non-stop — без единой поломки!
11 ноября 2007 года приключения российских журналистов в Словакии подошли к концу — автопробег по маршруту Москва-Трнава-Москва, организованный филиалом «Пежо Рус Авто» при участии компании «Michelin» для представителей Издательского Дома «За рулем», финишировал в Москве на смотровой площадке Воробьевых гор (источник: «Peugeot в России»).
Автопробег в Словакию и обратно завершен, все четыре Peugeot без потерь вернулись в Москву. От путешествия остались только приятные воспоминания.
Мы побывали на заводе Peugeot в Трнаве — точке перевала нашего пробега..
Пройдено 2200 км — ровно половина пути. Впереди еще столько же (ВИДЕО).
Мы получаем огромное удовольствие просто от того, что едем. Эти маленькие радости как никому понятны замаринованным в столичных пробках москвичам.
В субботу во Львове стало на четыре льва больше — вечером мы въехали в город.
Дорога из Москвы в Киев заняла у нас примерно 14 часов; из них полтора — на переход границы, час — на обед и еще примерно 40 бессмысленных минут — на плутания по Чернигову в поисках выезда и по Киеву в поисках подъезда к готелю «Украина».
Утром 2 ноября с площадки на Воробьевых горах стартовал «ПежоПробег» (ВИДЕО).
2 ноября 2007 года, на Воробьевых горах стартует десятидневный автопробег на автомобилях Peugeot в Словакию!
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