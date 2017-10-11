Что употребляют люди, рекламирующие Subaru? (ВИДЕО)

Есть все подозрения, что арт-менеджеры рекламных агентств, которые «ведут» Subaru, потребляют некие сильнодействующие препараты. Иначе объяснить появление крутых «глюков» в рекламе японца невозможно: какие-то рыбки, птички, спортивные шлемы вместо прически и так далее.

Еще сложнее идентифицировать в этой рекламе Брюса Уиллиса и Вайнону Райдер. Точнее, узнать-то можно, а вот поверить — сложно. Но лишний раз предаться мечтам и посмотреть на J.Lo, даже в качестве рекламной завлекаловки, — почему бы и да?

Только вот с поп-корном надо бы не переусердствовать.

«SAAB против!» Porsche любит успешных Нам «Лансер» прыгать и петь помогает Mitsubishi: японцы жгут не по-детски Коктейль Chevrolet для всех и для каждого Все видеоролики